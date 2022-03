Am Weg weg von Öl & Gas

Versorgungssicherheit mit Energie aus der eigenen Region, die nebenbei auch regionale Wertschöpfung in Millionenhöhe schafft: Kaum hatte dieses Anliegen weltweit höhere Aufmerksamkeit als in der aktuellen Situation mit explodierenden Energiepreisen und einer schwer irritierten Beziehung zu Energieexporteur Russland. In der Stadt Gmünd wird seit vielen Jahren auf diesen Weg gesetzt.

15 Gigawatt Fernwärme, über 40 Gigawatt Strom

Bald 20 Jahre ist es her, als nach intensiven Bemühungen der Stadtführung mit mehreren Partnern der Aufbau eines ersten Heizwerkes in Gmünd zur Verarbeitung von Waldhackgut aus der Umgebung begonnen wurde. Im Access-Industrial-Park entstand 2005 das damals größte Biomasse-Heizwerk des Waldviertels zur Produktion von Strom und Fernwärme, größte Wärmeabnehmerin war schon da die Stadtgemeinde mit den öffentlichen Gebäuden. Geliefert wird auch nach České Velenice. Im Zuge des Baus des Sole-Felsen-Bades 2006 wurde bei der Ausfahrt aus der Neustadt in die B41 ein zweites Heizwerk errichtet, das Top-Ausflugsziel wurde vom Start weg mit Bioenergie versorgt.

Schon vor zehn Jahren erzeugten beide Werke zusammen 15 Gigawatt an Fernwärme (die 1,5 Millionen Liter Öl ersetzten) und über 40 Gigawatt Strom. Die Effizienz ist die Herausforderung. Im Accesspark arbeitet die G11-Gruppe daher wie berichtet an einem mehr als 30 Millionen Euro schweren Projekt zur Effizienzsteigerung mit Erdenwerk, Hackschnitzelfärberei, Fisch- & Gemüsezucht.

Bald sind 84 Gemeindewohnungen am Fernwärme-Netz

Vor drei Jahren begann die Stadtgemeinde schließlich, Fernwärme auch bei den Generalsanierungen ihrer Gemeindewohnhäuser zu berücksichtigen. In Zusammenarbeit mit der Kelag Energie & Wärme GmbH – Betreiberin des Heizwerks in der Neustadt und seit 2019 auch in Schrems – wurden bei den jüngsten Sanierungsprojekten in der Hans-Lenz-Straße 10-12 und 14 sowie Bahnhofstraße 25 insgesamt 64 Wohnungen ans Fernwärmenetz angeschlossen.

Auch bei der angelaufenen Generalsanierung des Gemeindebaus in der Schremser Straße 36 wird wie berichtet die Umstellung auf Fernwärme-Versorgung durch die Kelag berücksichtigt, 20 weitere Wohnungen können somit umgerüstet werden.

Rosenmayer spricht auch von Komfort-Gewinn

„Neben dem immer wichtiger werdenden ökologischen Aspekt stellt der Einbau der Fernwärme-Zentralheizungen auch einen erhöhten Komfort im Vergleich zu den bisherigen Einzellösungen dar“, strich Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) vorige Woche im Zuge eines Abstimmungstermines mit Vertretern der Kelag im Vorfeld der Arbeiten in der Schremser Straße hervor: „Das bedeutet für die Bewohner unserer Gemeindewohnungen eine enorme Aufwertung.“

Der Großteil der Gmünder Schulen wird bereits mit Fernwärme versorgt, noch heuer soll nun nach Auskunft der Stadtgemeinde auch das Schulzentrum in der Otto-Glöckel-Straße ans Kelag-Netz angeschlossen werden.

