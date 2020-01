Die Fleischerei Fichtenbauer gibt es seit 101 Jahren in Amaliendorf, in Gmünd seit 41 Jahren. In der eigenen Produktion in Amaliendorf werden zahlreiche Spezialitäten selbst hergestellt – vom Schweinsbraten bis zum

Prosciutto.

Zu Jahresbeginn gab es einen Führungswechsel im Familienbetrieb, nun führen Jürgen und Hannes Fichtenbauer den Betrieb als GmbH. Insgesamt gibt es neun Mitarbeiter.