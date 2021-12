RZA: Übersiedelung nach Gmünd, aber „dank“ Covid kein Neubau

Es hätte ein Neubau in Ruhelage mit Anbindung an den Naturraum werden sollen. Tatsächlich ist es nun eine angemietete Bürofläche in der Hans-Czettel-Gasse, in unmittelbarer Nähe der Feuerwehr Gmünd und der Sole-Felsen-Welt. Anfang 2020 hat Software-Spezialist RZA via NÖN angekündigt, von Amaliendorf nach Gmünd zu übersiedeln, nun war es soweit. Am neuen Firmensitz ist jetzt genug Platz für das rund 40-köpfige Team – manchmal wird der aber gar nicht benötigt.

In Amaliendorf waren die Räumlichkeiten wie berichtet zu klein geworden. „Es war für 15 Leute konzipiert, heute haben wir fast 40“, sagt Reinhard Müllner, neben Markus Garhofer einer der beiden Geschäftsführer. Bessere Infrastruktur, zentralere Lage, Anbindung an die Bahn: Diese Gründe haben ebenfalls für Gmünd gesprochen. Am Ende seien es viele Faktoren gewesen, der Abschied von Amaliendorf aber dennoch nicht leicht gefallen. „Unsere Idee war, neu zu bauen, wir hatten auch schon ein Bild im Kopf. Aber dann kam die Covid-Pandemie“, sagt Müllner. Die Arbeit verlagerte sich ins Homeoffice. Für die RZA-Mitarbeiter nichts Neues: „Bei uns gibt es das schon lange, es wurde nur anders gelebt.“ Als andere Betriebe im Lockdown waren und Kurzarbeit anmelden mussten, herrschte bei RZA Hochbetrieb.

Gut eine halbe Million Euro floss in den Umbau

Schließlich mussten die Lohnverrechnungs-Systeme für die Kunden an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. In dieser Zeit ist die Idee zu „Shared Desks“ entstanden: In den Büros gibt es zwar Schreibtisch-Plätze, die sind aber nicht fix zugeteilt – weil es einige Teilzeit-Kräfte gibt oder die Mitarbeiter ohnehin häufig von zuhause aus arbeiten. „Nach der Arbeit werden die Plätze gereinigt“, sagt Müllner und deutet beim Rundgang durch das Programmierer-Büro auf ein Regal mit Desinfektionsmitteln: „Dieses Konzept wäre in Amaliendorf räumlich nicht möglich gewesen.“

Auch sonst bieten die neuen Büros viele Vorteile, die Größe passe optimal. Bisher war IT-Dienstleister T-Systems auch in der unteren Etage eingemietet, verlagerte sein Refugium nun aber in den oberen Gebäudeteil. RZA konnte die Bereiche Support, Programmierung und Technik räumlich trennen, zusätzlich gibt es einen großen Gemeinschaftsbereich mit separaten Schulungs- und Besprechungsräumen. „Wir konnten alles so gestalten, wie wir es wollten“, betont er. Neben der Liebe zu dekorativen Details fallen etliche technische Raffinessen auf. Reinhard Müllner spricht von etwa einer halben Million Euro, die in den Umbau geflossen ist.

Was beim Rundgang noch auffällt: In den Büroräumen gibt es separate kleine Räume, die genutzt werden können, wenn besonders viel Ruhe beim Arbeiten benötigt wird. Und es gibt (fast) keine Schränke. Warum? „Es wird alles digital abgelegt. Dadurch vertrödelt man keine Zeit mit Suchen“, erklärt der Geschäftsführer. Deshalb will RZA Digitalisierung und Automatisierung auch für die Kunden vorantreiben, arbeitet aktuell an Cloud-Lösungen. Daneben ist das Unternehmen auch im Hardware-Bereich tätig und betreut hier vor allem Kunden aus der Region.

Das „A“ für Amaliendorf bleibt im Firmennamen

Die arbeitsreichste Zeit im RZA-Jahr steht kurz bevor. „Um den Jahreswechsel stehen die meisten gesetzlichen Veränderungen an, da müssen unsere Software-Updates raus“, sagt Müllner. Dass sich der Umzug gelohnt hat, sei schon jetzt deutlich: „Die Kommunikation ist wieder besser. Zuvor habe ich Mitarbeiter manchmal einen Monat lang nicht gesehen.“

Bei all den Vorteilen des Standortwechsels: Für alle, die die Bedeutung der Abkürzung RZA kennen, bleibt eine Frage. „Wir heißen weiterhin RZA, auch unsere Produkte laufen unter dem Markennamen. Dass die Abkürzung für ‚Rechenzentrum Amaliendorf‘ steht, weiß der Großteil unserer österreichweiten Kunden nicht“, erklärt Reinhard Müllner. Wohin sich das Unternehmen noch entwickeln wird, wagt er nicht zu prognostizieren. Aber: „Diese Branche ist immer in Veränderung. Man muss ständig dazulernen und Visionen haben.“