Andrea Komlosy im Interview: „Es ist einfach eine Problemregion“

NÖN: Sie haben sich in der Vergangenheit intensiv mit dem Oberen Waldviertel und seiner Geschichte beschäftigt. Wie stark verfolgen Sie die Entwicklungen noch?

Andrea Komlosy: Beruflich habe ich mich als Wirtschafts- und Sozialhistorikerin, die bis in die Gegenwart geht und Zukunftsperspektiven einbringt, schon in den 1980er Jahren mit den Ursachen für die Peripherisierung des Waldviertels beschäftigt. Solche Forschungsthemen verliert man nie, ich konnte viele Brücken zu anderen Fällen ungleicher regionaler Entwicklungen schlagen, das Waldviertel habe ich da immer im Hinterkopf. Außerdem habe ich einen Zweitwohnsitz in Gmünd und pflege den Kontakt zu verschiedenen regionalen Kulturprojekten. Vor kurzem habe ich mit dem Aktionsradius Wien eine Exkursion nach Gmünd und České Velenice geleitet – hervorragendes Anschauungsmaterial für Weltgeschichte im Kleinen.

2010 haben Sie in einem NÖN-Interview gesagt, durch den Fall des Eisernen Vorhangs keinen wesentlichen Aufschwung für die Region zu sehen. Gilt das noch?

Komlosy: Die Grenzöffnung bestärkte die Hoffnung, dass das Waldviertel an Bedeutung und Zentralität gewinnen könnte. Es ist leider genau das Gegenteil eingetreten. Problemlagen peripherer Regionen mögen sich zwar verändern, tauchen aber unter neuen Bedingungen regelmäßig wieder auf. Auch die Idee des grenzüberschreitenden Wirtschaftsparks ist nicht aufgegangen, gewonnen hat in der Hinsicht eher České Velenice. Es ist Industriestadt geblieben – stärker als Gmünd.

Welche Beziehung hat das Obere Waldviertel und vor allem die Grenzstadt Gmünd heute aus Ihrer Sicht zum tschechischen Nachbarn?

Komlosy: Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit war anfangs zögerlich und skeptisch, dann euphorisch und intensiv und jetzt hat sie sich auf ein kontinuierliches Maß eingependelt – auch im Hinblick auf die Kooperation von Gemeinden, Städtepartnerschaften und gemeinsamer Beteiligung an EU-Projekten. Ein hoher Anteil der Bevölkerung kann der offenen Grenze etwas abgewinnen, wenngleich die Sprachbarriere vor allem von österreichischer Seite geblieben ist.

Wie schätzen Sie die Situation der Region aktuell ein?

Komlosy: Man muss aufpassen, nicht zu sehr ins Schlechtreden zu verfallen, denn das Waldviertel ist eine wunderschöne Region, die viele Menschen anzieht. Auch kulturell tut sich einiges. Wirtschaftlich ist es ziemlich dramatisch. Während die Bevölkerung in Österreich und Niederösterreich zunimmt, zeichnen sich die Bezirke Gmünd und Waidhofen nach wie vor durch Schrumpfung aus. Das ist ein guter Indikator dafür, ob eine Region in der Lage ist, ihren Menschen ein Auskommen zu verschaffen. Natürlich können sich Bedingungen ändern und positive Entwicklungen in Gang setzen. Die Grenzöffnung brachte der Region Vorteile, aber wirtschaftlich hatte sie nicht den erhofften Effekt. Wenn man all die Faktoren nimmt – Erreichbarkeit, Arbeitsplätze, Bevölkerungsentwicklung – dann ist es einfach eine Problemregion. Die positiven Seiten sind Unberührtheit und Naturbelassenheit. Der Tourismus kann Abwanderung im gewerblichen und industriellen Bereich aber nicht kompensieren.

Das Waldviertel ist heute zwar keine Abwanderungsregion mehr, die Bevölkerung wird aber dennoch weniger, Infrastruktur geht verloren. Bräuchte man nicht eine Strategie für die Region?

Komlosy: Die Frage „Was wird aus uns“ ist unter Waldviertlern sehr präsent, ich erörtere diese Frage mit meinen Gesprächspartnern fast ununterbrochen. Als ich um 1980 meine Dissertation zur Peripherisierung des Oberen Waldviertels geschrieben habe, gab es Waldviertelpläne, auch parteiübergreifend. Das Problem dabei war, dass Papier geduldig ist. Damals war Feuer am Dach, weil die Arbeitsplätze in den Billiglohnsektoren, die in den 1960er und 70er Jahren massenhaft entstanden, aufgrund der veränderten Weltmarktbedingungen nicht mehr zu halten waren. Pläne können an allgemeinen wirtschaftlichen Tendenzen kaum etwas ändern. Dennoch halte ich es für wichtig, regionalpolitische Akzente zu setzen. Und man könnte das positive Image nutzen: Die nach Osteuropa und in Entwicklungsländer abgewanderte Großindustrie wird man nicht ersetzen, aber es würde der Region guttun, auf vielen kleinen Standbeinen zu stehen – ohne unbedingt den großen Fisch an Land ziehen zu wollen. Es geht darum, den Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen und sie zu ermutigen, hier zu bleiben.

Sie sind Mitinitiatorin der Waldviertler Textilstraße. Welche Bedeutung hat sie noch?

Komlosy: Industriekulturelle Themenwege haben für gewisse Zeit eine Bedeutung, werden touristisch genutzt und zeigen den Leuten im Umbruch eines alten Industriezweigs, wie dieser das Leben in der Region geprägt hat. Jüngeren Generationen macht es überhaupt erst bewusst, dass es sich beim Oberen Waldviertel um eine alte Industrieregion handelt – mit einhergehenden Problemen, die Horn oder Zwettl zum Beispiel nicht haben. Der Gedanke ist aufgegangen, Aufmerksamkeit wurde darauf gelenkt. Unterdessen ist der Wandel abgeschlossen, deshalb verfällt die „Textilstraße“ ähnlich wie die Fabriksgebäude.

Hätte sich aus dieser industriellen „Infrastruktur“ nicht viel mehr ergeben können?

Komlosy: Die meisten Betriebe waren abhängig von Unternehmenszentralen in Wien oder im Ausland, sie kamen wegen der billigen Arbeitskräfte. Als die Textilindustrie abgewandert ist, wurden viele dieser „Single Factory Orte“ im Regen stehen gelassen, vergleichbare Neugründungen gab es keine. In den Menschen blieb das Abhängigkeitsdenken zurück – woher sollte die Kraft kommen, sich selbständig zu machen oder zu einer Genossenschaft zusammenzuschließen. Die Gebäude waren von der Architektur und Infrastruktur auch so stark auf die Branche zugeschnitten, dass Umorientierungen sicher schwierig gewesen wären. Auch innerhalb der Textilbranche ist eine so rasche Modernisierung im Gange, dass man mit alten Gebäuden kaum etwas anfangen kann. Objekte, die einen Wert für den Denkmalschutz haben, könnte man allerdings neu nutzen, etwa für Büros oder Wohnungen.

Vor wenigen Wochen hat Backhausen geschlossen. Was dachten Sie, als Sie davon gehört haben?

Komlosy: Ehrlich gesagt, hat es mich einst nach dem Konkurs gewundert, dass sich Nachfolger gefunden haben. Der Niedergang der Textilindustrie in Europa hat in den 1970er Jahren begonnen – insofern konnte sich Backhausen bemerkenswert lange in einer Nische behaupten. Ich habe es durchaus mit Wehmut zur Kenntnis genommen, Backhausen stand ja für ein Image mit hoher Qualität. Hätte man den Niedergang dieser Branche nicht gewollt, hätte man in Österreich und der EU anders mit Freihandel und Strukturwandel umgehen müssen. Die Weichen für regionale Entwicklungen werden auf der globalen Ebene gestellt.

Zusammenfassend: Ist Ihr Ausblick positiv oder negativ?

Komlosy: Das ist nicht einfach zu beantworten und kommt auf die Perspektive an. Der Reiz der Landschaft mit ihren kleinen Städten und der Nähe zu Tschechien ist hoch. Das ist keine schlechte Ausgangslage, aber eine Region braucht eine wirtschaftliche Grundlage und die ist hier nicht vorhanden. Mit jeder Krise wird sich dieses Problem reproduzieren. Ich bin in der Hinsicht die gut informierte Optimistin, zu der man normalerweise Pessimistin sagt.