Wohin bloß mit den parkenden Autos in der Bahnhofstraße? Die Frage macht ein Gmünder zum Thema, nachdem er sein eigenes Fahrzeug in der NÖN abgebildet gesehen hatte – als Parksünder direkt vor der Fahrschule Easy Drivers.

Das Bild mit seinem weit in den Gehsteig ragenden Pkw sei vielleicht der Stein, der eine Verbesserung der Situation anstößt, sagt der Gmünder, der im direkt angrenzenden Gemeindewohnhaus lebt. Er sieht im dicht besiedelten Bereich am Eck Schulgasse/Bahnhofstraße viele Parkflächen-Fresser – Fahr- und Mittelschule, große Wohnbauten mit bestenfalls einem Parkplatz pro Einheit in Zeiten, in denen kaum mehr ein Haushalt mit einem Auto auskommt.

Der Gemeindebau habe nur eine Handvoll – dauerhaft vermietete – Stellplätze. In der Schulgasse wurde Parkraum für eine Bushaltestelle geopfert, die Längsparker vor der evangelischen Kirche verschwanden für einen Fahrbahnteiler. „Jetzt haben wir sogar Platz für zwei Radstreifen“, sagt der Anrainer: „Irgendwo müssen aber auch die Autos hin. Wenn ich von der Arbeit heimkomme, ist ringsum alles zugeparkt – oft so blöd, dass ein Auto zwei Stellflächen blockiert. Erst ab dem AMS ist immer die Hälfte frei, Dauerparken aber wegen der Kurzparkzone nicht möglich.“

Aufweichung der Kurzparkzone vor AMS?

Bevor ein Spaziergänger das „Beweisfoto“ für sein Falschparken vor der Fahrschule gemacht hat, sei ihm nach ewigem Im-Kreis-Fahren der Kragen geplatzt: Weil jemand genau zwischen zwei Stellplätzen geparkt hatte, sei er selbst auf den Gehsteig ausgewichen. Es sei an der Zeit, sich über die Parkplatz-Situation am Rande der meistbefahrenen innerstädtischen Straße der Region Gedanken zu machen, und die Kurzparkzone im oberen Verlauf der Bahnhofstraße aufzuweichen.

Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) beteuert auf NÖN-Nachfrage, zum ersten Mal vom Problem zu hören. Sie will prüfen lassen, was etwa hinsichtlich Kurzparkzone möglich ist. Aber: „Was ist, das hat einen Grund – man muss es sich ansehen und auch die Anrainer in der Kurzparkzone selbst einbinden.“