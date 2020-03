NÖN: Das Coronavirus ist derzeit allgegenwärtig. Merken Sie das in Ihrer Apotheke auch?

Isabella Kitzler: Die Bevölkerung ist hochsensibilisiert und verunsichert. Viele nehmen Informationen, die wir geben, gar nicht richtig wahr. Es werden trotzdem Atemschutzmasken gekauft, die Nachfrage nach Desinfektionsmittel ist weiter hoch.

Gibt es noch Atemschutzmasken?

Kitzler: Ausverkauft sind die OP-Masken. Wir haben noch Masken in verschiedenen Schutzklassen. Die wären aber erst bei einer richtigen Epidemie hilfreich. Es kam sogar ein Kunde aus Linz, der sich mit vielen dieser Masken eingedeckt hat, weil diese in Linz nicht mehr erhältlich sind. Die meisten bedenken nicht, dass eine derartige Maske nur zwei bis sechs Stunden, je nach Belastung, verwendet und dann als Sondermüll entsorgt werden muss. Sie sind derzeit nicht notwendig, da im Waldviertel zur Zeit nichts ist, wovor man sich oder andere schützen müsste. Außerdem kaufen die meisten nur ein, zwei Stück, und das wäre bei einer Epidemie wiederum viel zu wenig.

Wie schaut es bei den Desinfektionsmitteln aus?

Kitzler: Es gibt sie ausreichend, aber die Firmen kommen nicht mit dem Ausliefern nach. Die Lieferungen, die früher in ein paar Stunden erledigt waren, dauern jetzt ein bis zwei Wochen. Aber wir stellen in der Apotheke hoch wirksame Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis her.

Was raten Sie ihren Kunden?

Kitzler: Das Wichtigste ist momentan ein richtiges Ritual beim Händewaschen oder regelmäßige Desinfektion und nicht das Tragen einer Maske.

Welche Alterschicht deckt sich mit Schutzmasken ein?

Kitzler: Die Nachfrage kommt von Personen aller Altersschichte. Mir fällt aber auf, dass die jüngere Generation eher zuwartet. In den Medien hört man ja immer von älteren Betroffenen.

Kommen jetzt mehr Kunden in die Apotheke?

Kitzler: Ja, eindeutig. Aber nicht, weil es mehr Kranke gibt, sondern weil viele etwas gegen eine mögliche Ansteckung tun wollen. Wir raten allen, die etwa nach Italien wollen oder müssen – oft sind es Lkw-Fahrer – sich mit ihrem Arzt abzusprechen, die Seite von AGES und Ministeriums anzusehen, und Schutzmechanismen mit Desinfizieren zu setzen. Es läutet auch öfter das Telefon als sonst. Was ich noch bemerke ist, dass für diese Jahreszeit noch viele einen Grippe-Impfstoff kaufen. Diese wollen zumindest diese Schiene abgedeckt haben.

Fühlen Sie sich selbst bedroht?

Kitzler: Meine Mitarbeiterin und ich desinfizieren unsere Hände vermehrt und sind durch die einen Meter breite Verkaufstheke auch geschützt. Angst habe ich daher keine. Für uns ist das Virus keine große Bedrohung, es ist wie ein Hurrikan, dieser kann stärker werden – oder auch wieder abflauen.