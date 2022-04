Arbeit der Caritas-Suchtberatung: „Das Thema wird verharmlost

NÖN: Man hört öfter, dass die Pandemie die Problematik rund um Suchterkrankungen erschwert hat. Können Sie das für die Beratungsstellen im Waldviertel bestätigen?

Christian Herbeck: Nachdem diese Zeit für uns alle eine Herausforderung ist, trifft es natürlich auch Menschen mit einer Suchterkrankung – die ohnehin zu den vulnerablen Gruppen zählen. Sucht ist eine psychiatrische Erkrankung. Was österreichweit auffällig ist: Diese vulnerable Gruppe war besonders belastet und ist es nach wie vor. Jede Situation ist individuell, somit sind auch die Herausforderungen für Betroffene sehr unterschiedlich.

Der Alltag ist für Menschen mit Suchterkrankungen ohnehin herausfordernd – kommt eine Pandemie dazu, wird es zusätzlich schwer. Wir haben Betroffene intensiver begleitet und auch Angehörige haben mehr Beratung in Anspruch genommen als in den Jahren davor.

Mit welchen Problemstellungen sind die Beratungsstellen am häufigsten konfrontiert?

Herbeck: Das ist sehr vielschichtig. Unsere Aufgabe liegt vor allem darin, Betroffene zu begleiten – etwa wenn sie in der Situation sind, dass sie den Job oder den Führerschein wegen der Krankheit verloren haben. Unser Angebot beinhaltet dann auch Psychotherapie, Sozialarbeit und medizinische Hilfe.

Was ist, wenn der Betroffene Unterstützung braucht, die über die Kompetenzen einer Beratungsstelle hinausgehen?

Herbeck: Wir sind im Waldviertel in jedem Bezirk vertreten, wodurch von der Caritas ein ziemlich großes Repertoire angeboten werden kann. Wir kooperieren aber auch mit Einrichtungen außerhalb der Caritas: Im stationären Bereich ist das bei uns in der Region das Landesklinikum Waidhofen mit der zuständigen psychiatrischen Abteilung.

Bei Entzügen bieten wir Nachbetreuung an, oder bereiten mit Betroffenen solche Entzüge vor. Wir arbeiten aber auch mit Langzeittherapieeinrichtungen zusammen, vom PSZW Eggenburg über das Landesklinikum Mauer bis zum Anton-Proksch-Institut in Wien.

Betrachten wir den Alkoholismus. Die klassische Frage: Bis wohin geht „normaler“ Konsum und ab wann spricht man von einem Suchtproblem?

Herbeck: Die Mengen sind teilweise gar nicht so hoch, um schon als „riskant“ eingestuft zu werden. Für einen erwachsenen Mann wären das zum Beispiel drei Bier täglich. In unangebrachten Situationen zu trinken, oder „episodisches Rauschtrinken“ zählt die „Dialogwoche Alkohol“ auch zu problematischen Konsummustern. Ein weiterer Aspekt: Weiterkonsumieren, obwohl es schon gesundheitsgefährdend ist.

Die Grenze zur Sucht ist also nicht immer klar: Wie groß wird die Zahl derer sein, die keine Hilfe annehmen?

Herbeck: Dass wir Alkohol gewissermaßen als Kulturgut in unserer Gesellschaft haben, macht es nicht immer einfach, die Gefahr dahinter zu sehen. Dadurch haben Betroffene lange das Gefühl, es sei alles in Ordnung. Das Thema wird teilweise verharmlost, oder man ist am Rande der Gesellschaft, wenn man einen problematischen Umgang damit hat. Es gibt Erhebungen, die ergaben, dass nur ein sehr niedriger Prozentsatz der Menschen, die Hilfe bräuchten, auch tatsächlich Hilfe in Anspruch nimmt. Gerade beim Alkoholismus dauert es sehr lange, bis sich die Leute Unterstützung holen.

Was bräuchte es, damit mehr Betroffene den Weg zur Beratung finden?

Herbeck: Ich denke, es braucht eine gesamtgesellschaftliche Bemühung, damit es den Leuten leichter fällt. Grundlegend hat sich in den vergangenen 30 Jahren hinsichtlich psychischer Erkrankungen trotzdem viel verändert. Es ist nicht mehr ein so großes Stigma. Die „Dialogwoche Alkohol“ trägt beispielsweise regelmäßig dazu bei, das Thema präsent zu machen und von vielen Seiten zu beleuchten.

Sucht betrifft leider nicht nur die Erkrankten, sondern auch das Umfeld…

Herbeck: Unser Angebot umfasst auch die Angehörigenberatung, man kann sich gerne bei uns melden. Es wird ein Termin vereinbart, man spricht über die Angelegenheit. Für sie ist es meistens nicht leicht, zuzusehen und die Situation mitzuerleben – ohne selbst etwas machen zu können. Der Leidensdruck kann sehr groß sein. Es gibt leider keinen Knopf, auf den man drücken könnte, damit sich Betroffene verändern.

Wo finden Angehörige bei uns im Waldviertel Anlaufstellen?

Herbeck: Wir bei der Caritas hatten immer wieder Gruppenangebote und bieten Beratung in Einzelsettings. Auch bei den „Anonymen Alkoholikern“ gibt es Angehörigenrunden. Es ist nicht immer leicht, Gruppenangebote zu nutzen. Manchmal fahren Leute auch lieber in den Nachbarbezirk, was bei uns auch kein Problem ist.

Wie ist die Resonanz auf Angebote für Angehörige?

Herbeck: Die Angehörigenbegleitung wird gut genutzt – es sind aber sicher mehr Betroffene bei uns. Auch bei Angehörigen vergeht meist längere Zeit, bis sie an dem Punkt sind, dass sie es alleine nicht mehr schaffen und Unterstützung brauchen. Uns geht es darum, eine Anlaufstelle zu sein und über Verhaltensweisen zu reden. Man kann zwar zum großen Teil nur zuschauen, hat aber durchaus Möglichkeiten. Es ist wichtig, Angehörigen diesen Punkt zu vermitteln.

Abseits des Alkoholismus: Mit welchen Suchterkrankungen haben die Beratungsstellen der Caritas im Waldviertel zu tun?

Herbeck: Alkohol ist sicher der größte Schwerpunkt, wir haben aber auch mit Suchterkrankungen rund um illegale Substanzen zu tun. Medikamentenabhängigkeit und Spielsucht sind ebenfalls ein Thema. Das Waldviertel liegt hinsichtlich illegaler Substanzen etwa im Österreich-Durchschnitt.

Wie steht es um die Kapazitäten in den Beratungsstellen?

Herbeck: Wir sind in der glücklichen Lage, dass es in jeder Bezirkshauptstadt eine Suchtberatungsstelle gibt und diese gut zu erreichen sind. Wir sind gut ausgelastet, es gibt aber keine allzu langen Wartezeiten: Wir können etwa innerhalb von zwei bis vier Wochen unbürokratisch und kostenlos Erstkontakt anbieten, haben ein breites Spektrum an Unterstützungsmöglichkeiten. Eine Ressourcenknappheit sehe ich nicht.

Zwei Jahre Pandemie liegen hinter uns, ein Blick nach vorne: Denken Sie, dass Suchterkrankungen zu einer Langzeitfolge der Pandemie werden könnten?

Herbeck: Das Thema ist für Experten noch zu jung, um das schon schätzen zu können. Die Pandemie macht zusätzliche Belastungen, und diese können sich auch in psychiatrischen Erkrankungen niederschlagen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.