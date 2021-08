Die Zeit der Sperren und Umleitungen in der Gmünder Atstadt steuert ihrem Ende entgegen: Bis zum Schulstart sollen der Bereich rund um die Schremser Straße und ums Gymnasium wieder befahrbar sein. „Dieses Ziel ist allmählich in Sichtweite“, atmet Stadtbaudirektor Michael Prinz im NÖN-Gespräch auf.

Nachdem zuletzt die Anbindung von Mühlgasse und Braunauplatz an die Schremser Straße gekappt war, soll jetzt noch eine kurze Totalsperre der Schremser Straße nötig werden. In der Gymnasiumstraße soll zugleich bis Ferienende die Neugestaltung mit Geh- und Rad- streifen (bergauf an der rechten Seite), Grünstreifen und einer Einbahn im oberen Teil abgeschlossen sein, der gesamte Bereich bis zu den Einmündungen in Schremser Straße und Bahnhofstraße (Billa Plus bzw. Easy Drivers) wird wie berichtet zur Tempo-30-Zone.

Ebenfalls gearbeitet wird noch in der Bleylebenstraße, wo die Erschließung des Healthacross-Gesundheitszentrums Gmünd mit Gas, Strom, LWL, Kanal und Trinkwasser schon erfolgt ist. Bloß, so Prinz: „Beim Pumpwerk für die Schmutzwasser-Entsorgung spießt es sich an Lieferproblemen.“ Der Start im Gesundheitszentrum sei dadurch nicht gefährdet – schlimmstenfalls soll es eine provisorische Lösung geben.