Auf eigene Initiative: Haid nun wieder auf Postkarte

Hundert Jahre nach Erscheinen der letzten Ansichtskarte des Gmünder Ortsteils Haid hat Gerhard Winkler eine Retro-Ansichtskarte aufgelegt. Winkler, der als 15-Jähriger mit seiner Familie von hier nach Stadl-Paura übersiedelt war, hatte wie berichtet schon den Haider Glockenturm im Miniformat rekonstruiert, eine Infotafel und Kapellen-Gästebuch geschaffen oder ein Buch über die 640-jährige Geschichte des Ortes herausgebracht.

„Vor 100 Jahren ist die letzte Ansichtskarte mit einer Haid-Perspektive erschienen, wohl aus Anlass der im März 1923 aufgestellten eisernen Elexenbach-Brücke, die vorher bis 1920 der Lainsitz-Übergang für Fußgänger zum damaligen k. k. Bahnhof Gmünd war und angesichts der damals in tschechoslowakischen Besitz übergegangenen Gebiete abgetragen wurde“, sagt er nun. „Als Elexen-Übergang ersetze diese Brücke bis heute den 1880 errichteten hölzernen Elexen-Haidhäusersteg. „Mit einer neuen Ansichtskarte soll auf die in der Haid geschaffenen Kulturgüter erinnert werden“, betont er. Geleitet vom Gedanken „Kultur ist ein Fundament unserer Gesellschaft“ hat er eine Retromotiv-Ansichtskarte gestaltet und finanziert, die nun in einer Entnahmebox neben dem Opferstock zur Entnahme aufliegt – verbunden mit der Bitte um eine Spende zugunsten der Kapelle.

„Greifen Sie ruhig einmal im digitalen Zeitalter zum Althergebrachten. Im linken Bereich der Rückseite ist Platz für eine nette handgeschriebene Nachricht“, meint Winkler. Seine Chronik „640 Jahre Haid“ gibt es noch im Buchhandel und beim Verlag Bibliothek der Provinz. Auf www.traun-gerhardwinkler.info/Galerie zeigt er zudem ergänzende Fotos sowie besondere Lichtstimmungen der Kapelle.

