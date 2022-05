Aufatmen nach Pandemiejahren: Feierliches Finale

Werbung

Am Schulzentrum Gmünd traten 22 Schüler der Fachschule für wirtschaftliche Berufe sowie des Aufbaulehrgangs Wirtschaft zur praktischen Abschlussprüfung im Bereich Küchen- und Restaurantmanagement an.

Nach zwei schwierigen Jahren durften heuer an acht Prüfungstagen wieder Gäste begrüßt werden, auch der Unterricht im aktuellen Schuljahr verlief unter relativ wenigen Einschränkungen, wie Elisabeth Weichselbaum, Koordinatorin für den fachpraktischen Unterricht und Prüferin beim Küchenmanagement, erleichtert anmerkte.

Die Kandidatinnen des Küchenmanagements erfuhren am Prüfungstag das viergängige Menü. Nach einer schriftlichen Arbeitsplanung galt es, die Speisen fachlich richtig zuzubereiten. Währenddessen kümmerten sich die Kandidaten des Restaurantmanagements um die Vorbereitungsarbeiten für einen schön gedeckten Gästetisch. Drei Jahre haben sie bei Tatjana Breiteneder alles gelernt, was eine Restaurantfachkraft wissen muss. Bei einem festlichen Mittagessen konnten sich geladene Gäste, etwa Vertreter des öffentlichen Lebens, von Schulen, von Patenfirmen und natürlich auch Eltern der Kandidaten, vom Können des Gastro-Nachwuchses überzeugen. Das Anrichten und Garnieren der Speisen sowie die Gästebetreuung inklusive Weinservice sollten der gehobenen Gastronomie entsprechen. Die Kandidaten werden nun teils ins Berufsleben eintreten, teils ein Studium beginnen. „Wendet die Fähigkeiten an, die ihr hier gelernt habt“, wünschte Elisabeth Weichselbaum abschließend.

