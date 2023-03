Augenarzt-Kassenstelle: Nachfolge für Günther Rössler ist fix

Die Gerüchte rund um eine bevorstehende Pensionierung von Günther Rössler, Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie, mit Ordination am Schubertplatz in Gmünd hielten sich seit längerer Zeit – obwohl er auch via NÖN betonte, sich noch nicht in den Ruhestand zu verabschieden. Jetzt steht der Wechsel bevor.

Die Ärztekammer hatte die Kassenstelle für Augenheilkunde und Optometrie im Vorjahr ausgeschrieben. Rund um Facharzt Günther Rössler stand eine Umstellung auf ein Wahlarzt-System im Raum, auch das dementierte er im Herbst allerdings. Wie die Ärztekammer nun bestätigt, wurde mit Libuse Krizova inzwischen eine Nachfolgerin ab April für die Kassenstelle für Augenheilkunde und Optometrie in Gmünd gefunden. Rössler selbst möchte sich dazu auf NÖN-Nachfrage noch nicht äußern, die neue Ärztin solle zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden.

Im Jahr 1999 ist Günther Rössler mit seinem Team auf den heutigen Standort am Schubertplatz übersiedelt und hat hier das erste Augenlaserzentrum des Waldviertels – etwa zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten – eingerichtet. Er war auch als Konsiliararzt am Landesklinikum Gmünd tätig.

