Ausgebrannter Wohnwagen: Ursache ausgeforscht .

Am Freitag bemerkte ein 55-Jähriger aus der Gemeinde Amaliendorf-Aalfang, dass ein im angrenzenden Garten seines Wohnhauses abgestellter alter Wohnwagenanhänger in Vollbrand stand. Wie sich jetzt herausstellte, zündelten zwei Burschen in dem alten Wohnwagen, wodurch dieser in Brand geriet.