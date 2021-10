Auszeichnung im Traditionsbetrieb

Mit zwei Besonderheiten kann die Gmünder Neustadt aufwarten: Vor genau 100 Jahren wurde das Färbereiunternehmen Heinisch hier angesiedelt. Heute befindet sich an diesem Standort die Textilveredelung Gmünd, wo Aliya Lintner nun als „Trainee auf the Year“ ausgezeichnet wurde.

Das Färben von Stoffen hat in der Textilregion freilich eine lange Tradition. Die Färberei Heinisch wurde 1849 in Neubistritz gegründet, übersiedelte infolge der Grenzziehung durch den Vertrag von St. Germain 1921 nach Gmünd – in das Krankenhaus am Rande des ehemaligen Flüchtlingslagers in der heutigen Neustadt. Dieses war mit 2.400 Betten größer als das heute größte Spital Österreichs, das AKH Wien.

Nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete Heinisch 1948 wegen der unsicheren wirtschaftlichen Situation ein Zweitwerk in der westlichen Besatzungszone in Frindorf (Oberösterreich).

1982: 250 Mitarbeiter produzierten 300 Tonnen

In den 1970er-Jahren spezialisierte man sich in Gmünd auf das Färben, Bleichen und Ausrüsten von Webwaren, in Frindorf verlegte man sich auf Garne und Wirkwaren. Noch 1982 beschäftigte die Fabrik 250 Mitarbeiter und brachte es auf eine Monatsproduktion von 300 Tonnen. Um die Jahrtausendwende erfolgte die Übernahme durch die Eybl-Gruppe, 2013 schon als Textilveredelung Gmünd (TVG) die Eingliederung als Tochterunternehmen beim Frottierwaren-Erzeuger Herka in Kautzen.

Bei TVG erlernt Aliya Lintner seit Oktober 2020 den Beruf der Textilchemikerin. Jetzt wurde die junge Schremserin als „Trainee of the Year“ gekürt: Die Auszeichnung vergibt die Textilindustrie für die engagiertesten und talentiertesten Lehrlinge der Branche. Dafür sind ein Berufsschulzeugnis mit einem Notendurchschnitt unter 2,0 sowie eine positive Beurteilung des Ausbildners notwendig. Diese Kriterien erfüllte Lintner. „Eigentlich wollte ich im Einzelhandel arbeiten, ich habe zufällig von dieser Lehrstelle erfahren, hier geschnuppert, und es hat mir gefallen“, sagt sie. Sie behandelt die Ware für das Färben vor, prüft die Luftdurchlässigkeit und stellt die gewünschten Farben ein.

„Das passiert im Labor, denn jeder Stoff verhält sich anders“, so TVG-Vertriebsleiter Manfred Mantler. Somit schließe sich der Kreis: „Im ehemaligen Flüchtlingslager-Krankenhaus gab es ein Labor, auch in der Färberei Heinisch, und wir könnten ohne Labor nicht tätig sein“, lacht Mantler.

Die TVG bildet in ihrem 40-köpfigen Team derzeit zwei Lehrlinge aus. Die hier veredelten Stoffe werden vorwiegend in Mitteleuropa verwendet.