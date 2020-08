Kann der Volksmund die Zukunft vorhersagen? „Die Stadtgemeinde Gmünd hat den Axmann-Hof gekauft“, informierte ein Anrufer, der von einer Mieterversammlung in der stattlichen Gebäudegruppe beim Kreisverkehr zur Emerich-Berger-Straße gehört haben will, die NÖN. Aktuell stimme das nicht, betont VP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer auf Nachfrage – im Gegenteil: Es sei noch nicht einmal gelungen, einen Gesprächstermin mit dem Eigentümer der Wohnhaus-Anlage mit fünf Stiegen in der Bahnhofstraße 80 zu erhalten.

Ein Funke Wahrheit könnte allerdings auch hinter diesem Gerücht stehen: Die Stadtführung mitsamt Opposition ist bekanntlich alles Andere als glücklich mit der Situation in der 1954 mit 40 Wohnungen und drei Bürogruppen für die ÖBB-Streckenleitung errichteten Anlage. Dazu fügt sich, dass nun gegenüber der NÖN seitens der Eigentümerin selbst ein Verkauf der großflächigen Immobilie zum Thema gemacht wird.

M. Lohninger

Blick zurück: Axmann-Hof als eines der Problemkinder. Sie war eines der großen Themen beim NÖN- Talk im Vorfeld der Gemeinderatswahl 2020: die Wohnsituation in der Bezirkshauptstadt im Spannungsfeld zwischen Einwohnerverlusten, mangels Platzes unerfüllten 80 Ansuchen um Gemeindewohnungen und dennoch Leerständen im Bereich von 200 Einheiten in der Stadt. Letzteres liege teils an überhöhten Einmalzahlungen für Genossenschafts-Wohnungen im hohen vierstelligen Bereich, primär aber an den ÖBB, die Mietverträge in „Mexikosiedlung“ (vis-à-vis Penny-Markt), „Villenkolonie“ (Neustadt) und Axmann-Hof nicht verlängere und Leerstand damit bewusst provoziere, herrschte unter den Wahlwerbern praktisch Einigkeit.

Nicht ÖBB, aber doch im Reich der Schienen angesiedelt. Seitens der ÖBB wurde damals auf NÖN-Nachfrage von einem Modernisierungs-Plan für Mexikosiedlung und Villenkolonie gesprochen – Objekte, die wegen ihrer Lage oder ihres Zustandes nicht mehr saniert werden, sollen verkauft werden. Der Axmann-Hof stehe allerdings nicht im Eigentum der Bundesbahnen, verlauteten ebendiese knapp.

Mit Schienen hat er dennoch zu tun: Er gehört der Eisenbahner-Wohnbaugenossenschaft BWSG – und die weist zunächst Vorwürfe hinsichtlich eines provozierten Leerstandes entschieden zurück. „Von Leerständen profitiert niemand“, betont BWSG-Vorstand Dumpelnik im NÖN-Telefonat.

„Gesamtverkauf als sinnvollste Verwendung.“ Inhaltlich macht Dumpelnik kein Geheimnis um seine Absichten. Der Hof verfüge derzeit über 39 Wohnungen und ein Büro, mit aktuell 29 unbelegten Wohnungen komme man auf eine Leerstandsquote von immerhin 74 Prozent, sagt Vorstand er: Die Wohnanlage lasse sich nicht mehr wirtschaftlich führen, zugleich stünden bereits innenseitige Sanierungen an, „daher denken wir einen Gesamtverkauf als sinnvollste Verwendung an“.

Interesse von zwei Seiten signalisiert – aber nicht von Mietern. Über die Verkaufsabsicht seien wegen gesetzlicher Vorgaben zuerst die Mieter informiert worden, denen eine Kauf-Option eingeräumt wurde. Kein einziger habe Interesse an einer Übernahme gezeigt, so der Vorstand. Ihm sei jedoch aus der Gmünder Stadtbau-Direktion und aus einer Supermarkt-Kette Interesse an einer Übernahme signalisiert worden. Dumpelnik: „Ein persönliches Gespräch war das Ziel, wurde aber wegen der Corona-Entwicklungen verschoben.“

Bürgermeisterin: „Nichts in Aussicht gestellt!“ „Natürlich interessieren wir uns sehr für den Axmann-Hof: Wir möchten gerne wissen, was die Genossenschaft damit vor hat. Es wäre einfach ein für die Stadtentwicklung wichtiges Gebäude, das leider hohen Leerstand aufweist“, sagt Helga Rosenmayer. Aber: Von einer Kaufabsicht könne überhaupt noch keine Rede sein.

Zum aktuellen Zeitpunkt hat die Stadtgemeinde Gmünd etwa 420 Gemeindewohnungen, die sie mittlerweile auch durch eigenes Personal verwaltet.