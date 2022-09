Dienstjubiläum: Edmund Kitzler blickt auf 30 Jahre als Anwalt zurück

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Besonderes Jubiläum am Gmünder Stadtplatz: Edmund Kitzler feiert im September sein 30-jähriges Dienstjubiläum als selbstständiger Rechtsanwalt.

Dass er überhaupt Anwalt wurde, ist für den Großpertholzer rückblickend „ein Wunder“. Der Vater war Hilfsarbeiter, die Mutter führte eine kleine Landwirtschaft – dass der Bub trotz sehr guter Noten in der Hauptschule ins Gym Gmünd wechseln durfte, war damals noch mehr als ungewöhnlich. „Einige haben sogar gemeint, dass für Bauernsöhne ein Gymnasiumbesuch verboten gehöre.“

Schule mit Walter Mayer & Peter Wirnsberger

Kitzler heuerte nach Matura und Militär bei der damaligen Gendarmerie an, startete 1979 einen Sportlerkurs in Graz als Langläufer und Biathlet. „Ich hatte Peter Wirnsberger, der als Skirennläufer Karriere machte, oder Langlauftrainer Walter Mayer, den ich dann wegen Doping-Skandalen mit anderen Rechtsanwälten bei Gericht vertreten habe, oder Eisschnellläufer Werner Jäger als Schulkollegen“, berichtet Kitzler. Er feierte etwa einen zehnten Platz bei der Biathlon-Staatsmeisterschaft oder einen 18. Platz bei einem 50-km-Langlauf. „Ich gewann auch einige Volkslangläufe.“

1980 begann er ein Studium an der Kepler-Uni Linz: „Ich wollte mit einem Studentenausweis billigere Fahrkarten nach Graz haben. Jus war naheliegend.“ Er wurde 1981 dem Posten Liebenau, später jenem in Freistadt zugeteilt. Das Studium schloss er 1986 mit dem Doktortitel ab, hörte als Gendarm auf, absolvierte die Gerichtspraxis in Linz und kam danach ins Waldviertel zurück – als Konzipient bei Anwalt Franz Wielander in Gmünd.

Käsemacher-Rettung als Meilenstein

Nach der letzten Anwaltsprüfung 1992 startete er die eigene Kanzlei in der Bahnhofstraße. „Es war ein massiver Schritt und eine Herausforderung. Die neue Sekretärin teilte mir eine Woche nach ihrer Anstellung mit, dass sie schwanger sei“, so Kitzler. Die erste Strafsache als selbstständiger Anwalt: „Ein Vorfall in einer Schremser Disco.“ Von Verkehrssachen, Ehe- und Familienrecht hantelte er sich auch zum Insolvenzrecht, wobei die Masseverwaltung der Käsemacher mit über hundert Mitarbeitern 2013 sein spektakulärster Fall war. „Mit drei weiteren Anwälten konnten wir den Verkauf verhindern. Hätten wir uns nicht so eingesetzt, gäbe es die Firma wohl nicht mehr“, so Kitzler, der 2004 ein Haus am Stadtplatz kaufte und hier die Kanzlei einrichtete. 2010 kam Martin Wabra als Partner dazu.

Die Tätigkeit als Anwalt habe sich in 30 Jahren gewandelt, sagt er. Jetzt habe er immer öfter mit Verträgen zu tun. „Ein Anwalt ist ein sehr guter Vertragsverfasser. Man erkennt streitbare Punkte, die man dann im Vertrag berücksichtig“, meint er. Das gelte vor allem bei Übergaben. „Die Erfahrung zeigte, dass einer der wesentlichsten Punkte das Wohnungsrecht für die Übergeber ist. Man muss das möglichst umfassend regeln, lebensnahe Vereinbarungen schaffen.“

Zwischen 600 und 1000 Akten häufen sich jährlich in der Kanzlei an. Manche Verfahren ziehen sich über Jahre. „Als Anwalt muss man auch als Pflichtverteidiger Verfahrenshilfe geben. Da vertritt man unter anderem auch mutmaßliche Täter, die zum Beispiel Kinder missbraucht haben sollen. Da musst du professionell handeln, auch wenn man sich persönlich nicht mit diesen Taten identifizieren kann und will.“ Seit 2017 ist Kitzler wie berichtet auch Geschäftsführer im Kurhaus Bad Großpertholz.

Privates: Sport, Familie und Reisen

Ausgleich zum fordernden Beruf findet er im Sport – etwa beim Langlaufen oder Mountainbiken. „Das hat mir auch nach einem schweren Verkehrsunfall vor 22 Jahren geholfen, nach dem ich drei Monate einen Rollstuhl gebraucht hatte. Einen Tag nach der Krankenhausentlassung war ich wieder bei Gerichtsverhandlungen oder Lokalaugenscheinen“, betont er. Das war auch nach einem Radunfall so, bei dem er trotz Serienrippenbrüchen und einem Loch in der Lunge nur vier Tage im Krankenstand war.

Edmund Kitzler ist als Funktionär sehr aktiv. Er war zehn Jahre lang Obmann im Skiclub Nordwald, ist seit 1995 Obmann im Mountainbike-Verein Bad Großpertholz, der 2002 auch die Österreich-Meisterschaft austrug, sowie Obmann im Verein „Vier-Berge-Marsch“.

Halt geben ihm, wie er sagt die seit 1989 mit ihm verheiratete Gattin Gabriele, die beiden Kinder und zwei Enkelkinder – und das Reisen: 65 Länder hat er bereits besucht, den Ararat in der Türkei oder den Kilimandscharo in Tansania bestiegen.

Vier Jahre hat der 63-Jährige noch bis zur Pension. „Ob ich solange tätig bleibe, weiß ich aber noch nicht“, sagt er.

