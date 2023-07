Bäckerei-Konditorei Döller: Café in der Bahnhofstraße bleibt zu

Der eine oder andere Kunde mag sich schon gefragt haben, ob in der Döller-Filiale in der Bahnhofstraße in absehbarer Zeit wieder Gebäck, Mehlspeisen und Kaffee serviert werden. „Für eine Mitarbeiterin ist es neben dem Geschäft zu viel, für eine zweite zu wenig“, sagt Eva Döller. Vor allem in den Sommermonaten sei im Café früher ohnehin wenig los gewesen - potenzielle Kunden zog es in die Schanigärten. Die Covid-Lockdowns seien letztlich Anlass für die Schließung des Cafés gewesen, erklärt sie. Dahingehende Überlegungen habe es allerdings schon länger gegeben.

Mittlerweile haben Teuerung und hohe Energiekosten die Ausgangslage ohnehin nochmal verändert: „Ein Kaffeehaus muss man sich erst einmal leisten können.“ Hinter dem Aus des Cafés verbirgt sich für den übrigen Betrieb kein doppelter Boden: Gerüchte, wonach ihre Pensionierung und somit die Nachfolge-Frage in naher Zukunft anstehen, entkräftet Eva Döller. „Ich habe noch ein paar Jahre bis dahin“, schmunzelt sie.

Die Filiale in der Bahnhofstraße begeht heuer übrigens ihr 60-jähriges Bestehen, wurde sie doch 1963 unter Johann Döller eröffnet. Man hat sich dort inzwischen auf das Vormittagsgeschäft konzentriert, an den Nachmittagen ist geschlossen. Hohe Frequenz vor allem am Morgen, viel Laufkundschaft und ein ständiger Wechsel der Kunden zeichne, so Eva Döller, die Filiale aus.