Bahnstation Böhmzeil außen in neuem Glanz, Nutzung aber noch fraglich

Richard Pils hatte das Gebäude in unmittelbarer Nähe der Eisenberger Fabrik erworben. Die 1986 stillgelegte Haltestelle bringt nun nach der Reaktivierung wieder Fahrgäste in Richtung Alstadt. „Ich freue mich, dass die Haltestelle schon genutzt wird“, sagt Pils. Sein Gedanke war wie berichtet, Kulturveranstaltungen im Raum Gmünd, aber auch Litschau, Weitra oder Großgerungs schon am Franz-Josefs-Bahnhof in Wien beginnen zu lassen.

„Dazu ist es notwendig, dass der Fahrplan so abgestimmt wird, dass der Besucher stets Anschlussverbindungen mit der ÖBB-Strecke Wien – Gmünd hat, wo er nicht eine Stunde oder gar noch länger warten muss“, überlegt er. Aber schon jetzt sei er stolz, dass hier wieder zu- und ausgestiegen werden kann und „die Station auf dem Fahrplan zu finden ist“. Außen wurde die Fassade renoviert, auch der Innenbereich soll folgen. Fragen zur Nutzung seien, so Richard Pils, allerdings noch nicht final beantwortet.

So sah das Gebäude vor der Fassadenrenovierung aus. Foto: NÖN, Markus Lohninger

Am Bahnhof der ÖBB in Gmünd gibt es unterdessen eine Initiative für jene, die noch Scheu vor den Fahrkartenautomaten haben: ÖBB-Personenverkehr, Stadt Gmünd und Pro-FJB organisieren am 6. und 7. September von 9 bis 15 Uhr in der Wartehalle am Bahnhof eine Vorführung. ÖBB-Mitarbeiter werden vor Ort interessierten Personen die Bedienung des Automaten erklären und für Auskünfte zur Verfügung stehen. Die Option für den persönlichen Ticketkauf besteht weiterhin in der Trafik Buchhöcker in der Sigismundgasse.