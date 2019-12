„Barbara Dienstl kennt die Gepflogenheiten unseres Hauses wie kaum jemand anderer, erlernte ihr Handwerk unter der Schirmherrschaft des pensionierten Primarius von Grund auf, liegt im Beliebtheitsranking sowohl bei den Patienten als auch bei den Mitarbeitern ganz oben und versteht es hervorragend, ihr umfangreiches, fundiertes chirurgisches Fachwissen nicht nur praktisch anzuwenden, sondern auch an Jungärzte weiter zu geben“, lobt der ärztliche Standortleiter Primar Michael Böhm.

Barbara Dienstl war bisher erste Oberärztin der Chirurgischen Abteilung des Landesklinikums Gmünd. „Wir freuen uns sehr, dass sie mit Jänner die Leitung dieser Abteilung übernehmen wird“, so Böhm, der auf darauf verwies, dass Dienstl bereits 1999 Geschichte im Gmünder Krankenhaus geschrieben habe: „Damals wurde sie als erste Frau Oberärztin in der Gmünder Chirurgie, nun wird sie die erste weibliche Primarärztin“.

"Die Behandlung des Krampfadernleidens ist ein Schwerpunkt"

Die designierte Primaria Barbara Dienstl absolvierte ihr Medizinstudium an der Universität Wien, kehrte nach der Promotion im Jahr 1990 in ihre Heimat Gmünd zurück und absolvierte anschließend die ärztliche Turnusausbildung im damaligen Öffentlichen Krankenhaus Gmünd. Nur unterbrochen durch Ausbildungen in den Kliniken Horn und Wiener Neustadt verstärkt sie seitdem das ärztliche Team der Chirurgischen Abteilung in Gmünd. Gemeinsam mit Primar Vischer war sie maßgeblich am Ausbau der minimalinvasiven Venenchirurgie beteiligt, wofür das Landesklinikum Gmünd weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist und einen ausgezeichneten Ruf genießt.

„Die Behandlung des Krampfadernleidens ist ein Schwerpunkt der Chirurgischen Abteilung des Landesklinikums Gmünd. Neben altbewährten Verfahren werden auch neue Behandlungsmöglichkeiten, wie etwa die endovenöse Lasertherapie, Radiofrequenztherapie und Schaumverödung angeboten. Mein Ziel ist es, der Bevölkerung des umliegenden Einzugsgebietes eine solide, wohnortnahe operative und konservative chirurgische Basisversorgung zu bieten. Besonders am Herzen liegt mir, eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den übrigen Abteilungen und Berufsgruppen unseres Hauses, mit den Schwerpunktkliniken und mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten“, so Primaria Dienstl.