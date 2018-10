Vorsichtig optimistisch beurteilt Masseverwalter Mario Noé-Nordberg nach Analyse der Situation die Lage bei dem am 10. September zum zweiten Mal in die Insolvenz geschlitterten Gmünder Traditionsbetrieb Baumann-Dekor.

„Die Zeichen stehen – mit Vorsicht – positiv, ich sehe auch in der Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung positive Signale“, sagt der Waidhofner Anwalt zur NÖN. Die zuletzt 34 Mitarbeiter seien noch alle an Bord und guter Dinge, betont Noé-Nordberg. Positiv kann die Belegschaft auch stimmen, dass die Mittel für die September-Löhne bereitgestellt wurden und der Betrieb zumindest bis zur Prüfungs-Tagsatzung am 24. Oktober am Landesgericht Krems fortgeführt werden kann.

"Lösung auf Zeit herbeiführen"

Der Masseverwalter streicht in dem Zusammenhang auch die rasche und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer hervor. Bereits für die nächsten Tage kündigt AK-Bezirksstellenleiter Michael Preissl die Zahlung der offenen Juli- und August-Gehälter, der offenen Urlaubszuschüsse und ersten zehn Septembertage für die Beschäftigten aus dem Insolvenzentgelt-Sicherungsfonds an.

Aus Arbeiterkammer-Sicht war die Baumann-Pleite der bislang größte Fall in einem Jahr, das bis dahin nur wenige Insolvenzen gebracht hatte. „Wir hatten heuer erst 16 Arbeitskräfte in Insolvenzen vertreten müssen – großteils waren es keine Vollzeit-Beschäftigten, großteils fanden sie auch wieder einen Job“, sagt Preissl. Im Fall von Baumann sei die Herausforderung nun branchenbedingt und wegen etlicher älterer betroffener Arbeitnehmer ungleich größer.

Umso wichtiger wird es sein, in den nächsten Wochen zumindest eine Lösung auf Zeit herbeiführen zu können.