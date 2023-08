Bauplätze, Freizeitzentrum: Reges Treiben rund um den Teichkettenweg

„Das erste neue Haus beim Harabruckteich entsteht“, schreibt ein Leser nach einem Spaziergang an die NÖN. Und tatsächlich: Hinter den beiden Harabruckteichen, wo die Stadtgemeinde über den Winter ein neues Siedlungsgebiet vorbereitet hat, wird nun bereits an einem Einfamilienhaus gebaut. Geplant sind wie berichtet 15 Bauplätze auf zwei Etappen, die Zufahrt erfolgt über die Habsburg-Lothringen-Straße.

Weiter östlich, in Richtung Fuchsteich, wurde auf einem Teil des Fußball-Spielfeldes am früheren „SV-Platz“ ein Eislaufplatz aufgebaut und später zur Nutzung auch im Sommer in einen Basketball-Court umfunktioniert, es entstand ein neues Sport- und Freizeitzentrum. Die Stadtgemeinde kündigte die Schaffung von Parkplätzen und die Rad-Anbindung an bestehende Wege in der Schremser Straße an. Auch da gab es über den Sommer Fortschritte samt Asphaltierungen. Nebensatz des Spaziergängers: Man hätte auch eine Alternative ohne Bodenversiegelung wählen können.