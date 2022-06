Baustellenjahr angelaufen: „Einkaufsmeile“ wieder vertagt

Werbung

Das Baustellenjahr für Gemeindestraßen in Gmünd ist angelaufen: Am Lainsitzweg haben die Arbeiten für die Kanal- und Wasserleitungssanierung nach schweren Unwetterschäden im Vorjahr begonnen.

Im Zuge dieser unvermeidlichen Baustelle unterhalb des Schubertplatzes in der Neustadt erfolgt am Lainsitzweg auch gleich eine Neugestaltung nach Vorbild der zuletzt angegangenen Gemeindestraßen in Wohngebieten. Vorgesehen sind also neben Tempo 30, auch eine natürliche Entschleunigung durch eingezogene Grünflächen, ein teilweises Ineinanderfließen von Gehsteig und Fahrbahn sowie Parkmöglichkeiten nur noch auf markierten Flächen. Dass bisher häufig eine der beiden Fahrspuren verparkt war, widersprach freilich dem gesetzlichen Rahmen. Die Kosten des Projektes belaufen sich wie berichtet auf etwa 343.000 Euro.

Ebenfalls für heuer am Plan stehen wie berichtet Generalsanierungen und Neuaufbauten rund ums Gym – in Alois-Schwarzmüller-Gasse (Gymnasiumstraße bis Czadekgasse) sowie Schulgasse – mit Kosten von gesamt fast 570.000 Euro bei Leyrer+Graf. In der Schulgasse , die nach aktuellen Fernwärme-Arbeiten erst während der Ferien beackert werden kann, ist wie berichtet auch ein Geh- und Radweg geplant, Details dazu sind in Klärung.

In der Neustadt wird indes ebenfalls noch heuer die Sanierung von Kanal und Wasserleitung sowie Neugestaltung der Stiftergasse im Bereich Conrathstraße bis Dr.-Karl-Renner-Straße abgewickelt. Aktuell sind hier, so Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) gegenüber der NÖN, noch Fragen der künftigen Verkehrsführung sowie zu einer allfälligen Verbesserung der Parkplatz-Situation zu klären. Die Baustelle erwartet er für den Herbst.

Die Emerich-Berger-Straße wird vorerst weithin für zweierlei bekannt bleiben: florierende Geschäfte und eine holprige Fahrbahn. Foto: Petra Suchy

Heuer nicht mehr erwartet werden sollte die einst schon für 2020 angekündigt gewesene Sanierung des mittleren Teiles der schon grob ramponierten Emerich-Berger-Straße („Einkaufsmeile“), nachdem die obere Etappe 2019 generalsaniert und umgestaltet worden war. „Das Projekt ist wegen der Folgen der Pandemie, Preissteigerungen sowie den Kosten für dringend notwendige Baustellen am Lainsitzweg und in der Stiftergasse heuer definitiv nicht mehr umsetzbar“, muss Stadtrat Preis abwinken.

