Begegnungscafé nun wieder offen

Der Verein „Gmünd hilft“ ist nach der coronabedingten Zwangspause wieder voll aktiv. Im „Begegnungscafé“ am Gmünder Schubertplatz kehrte die „Normalität“ zurück. Laut Obfrau Andrea Seidl-Schuhmacher werden die Angebote für Asylberechtigte oder Asylwerber gut angenommen.

Die Hausübungshilfe für Schüler ab 15 Jahren finden jeweils montags statt, mittwochs sind die jüngeren Schüler (ab neun Jahre) an der Reihe. „Diese Angebote laufen erst langsam an. Wir hätten noch Platz für interessierte Schüler, die Hilfe von jeweils zwei Hausübungsunterstützern bekommen. Hier gilt es: Besser nicht zu lange warten“, sagt die Obfrau.

An Dienstagen wird das Begegnungscafé einer Deutschtrainerin zur Verfügung gestellt, die mit Frauen in unterschiedlichen Gruppen arbeitet. Ganz neu ist eine kleine Frauengruppe, die sich am Donnerstagvormittag trifft, um miteinander Deutsch zu sprechen. „Die Frauen sprechen unterschiedliche Sprachen, um sich unterhalten zu können, müssen sie Deutsch sprechen, und üben daher zwangsläufig. Da könnten wir noch Hilfe gebrauchen“, berichtet Seidl-Schuhmacher.

Fröhlich und turbulent am Freitag

Richtig turbulent und fröhlich gehe es beim „Café“ am Freitag zwischen 17 und 19 Uhr zu. Da wird geplaudert, gespielt, beraten, Kaffee getrunken oder einfach nur Kontakte zueinander geknüpft.

Am Samstag lernen Kinder mit arabischer Muttersprache die arabische Schrift. Daran können auch Interessierte teilnehmen. „So ist die ganze Woche gut ausgebucht. Die Wochenenden werden manchmal für Feiern genutzt. Es gab da auch schon Taufen“, erzählt Seidl-Schuhmacher.