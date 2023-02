Bei den Harabruckteichen: Vorarbeiten für neue Siedlung angelaufen

Werbung Fasching in der Burgstadt Anzeige FC Heidenreichstein lädt zum Gschnas

Die Entstehung der neuen Siedlung in Top-Lage bei den Harabruckteichen in Gmünd naht in Riesenschritten: Vorige Woche wurde mit der Rodung eines Waldstückes etwas abseits der Teichpromenade begonnen, der Baustart für die Infrastruktur steht unmittelbar bevor. Der Andrang von Häuslbauern ist groß – die Hälfte des ersten Siedlungsteils jetzt schon reserviert!

Die neue Gmünder Siedlung soll sich von der bewaldeten Kuppe oberhalb der Teichpromenade in Richtung der Wiese ausdehnen. Foto: Markus Lohninger

Geplant ist wie berichtet in zwei Etappen die Schaffung von insgesamt etwa 15 Baugründen mit jeweils etwa 850 m² Fläche in der Verlängerung der Habsburg-Lothringen-Straße, elf davon kommen in einem ersten Schritt in den Verkauf. Das Interesse daran sei sehr hoch, sagt der für Wohnraum zuständige Stadtrat Johannes Tüchler (ÖVP) auf NÖN-Nachfrage. So gebe es trotz der verschärften Kreditbestimmungen und des für Waldviertler Verhältnisse beachtlichen Preises von 65 Euro pro Quadratmeter für „fünf bis sechs“ der Gründe bereits fixe Reservierungszusagen – die Stadtgemeinde gewährt jeweils kurze Bedenkzeiten. Definitiv müssen die Kaufverträge freilich erst im Gmünder Gemeinderat beschlossen werden.

Infrastruktur soll vor dem Sommer geschaffen sein

Mit ersten Rodungen im Bereich hinter der Kleingartensiedlung „Kleinmallorca“ wurde Mitte der vergangenen Woche begonnen. Das Wäldchen auf der leichten Anhöhe neben der beliebten Teichpromenade gelangt wie berichtet nicht zum Verkauf, die Stadtgemeinde will es als Naturraum und Trennfläche zwischen Siedlung und hochfrequentierter Promenade erhalten.

Blick vom großen Granit-Restling bei der Teichpromenade ins künftige Siedlungsgebiet. Foto: Markus Lohninger

In den nächsten Tagen wird mit den wärmeren Temperaturen auch der Baustart für die Infrastruktur erwartet. Die Baufirma Leyrer+Graf wurde vom Gemeinderat im Vorjahr wie berichtet einstimmig mit Ausführungsplanung, örtlicher Bauaufsicht, Kanal- und Wasserarbeiten sowie Grab- und Verlegearbeiten für 18 neue Lichtmasten samt Leuchten für die Verlängerung der Habsburg-Lothringen-Straße und die künftige Erschließungsstraße für die Siedlung beauftragt.

Ziel ist der Abschluss der Infrastruktur-Arbeiten bis Mitte Juni. Der Zeitrahmen für die Aufbereitung des geplanten zweiten, kleineren Siedlungsteils ist noch offen, eine weitere Ausdehnung ist laut Tüchler danach wie berichtet „nicht angedacht und auch gar nicht möglich“.

Ein Teil des Wäldchens neben der Kleingartensiedlung „Kleinmallorca“ fällt für das Vorhaben, die optische und räumliche Trennung zur Teichpromenade mit einigen mächtigen Eichen bleibt erhalten. Foto: Markus Lohninger

