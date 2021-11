Bei Karasek: „Klammer-Skier“ sind wieder ein Thema

45 Jahre nach Franz Klammers Heldenfahrt in Innsbruck ist die Tiroler Wintersport-Legende seit der Vorwoche wieder in aller Munde: Der Spielfilm „Klammer – Chasing the Line“ lief bundesweit in den Kinos an. Julian Waldner spielt dabei den Olympioniken Klammer und Valerie Huber dessen damalige Freundin und spätere Ehefrau Eva. Mit Gmünd gibt es nicht nur die Verbindung, dass der Film bereits im Stadtkino zu sehen ist. Auch bei Kurt Karasek kann man sich auf die Spuren des Franz Klammer begeben.

„Wir haben noch Skier der Marke Fischer C4-Competition. Mit dieser Marke hat Franz Klammer viele Rennen gewonnen. Auch beim Olympiasieg am Patscherkofel am 5. Februar 1976 raste er mit diesem Ski zum Sieg“, erklärt Karasek, der in seinem Hanf-Shop in der Litschauer Straße auch das Ski-Museum sukzessive aufbaut.

Skier gab es schon seit Beginn der Firma Karasek. Kurts Großvater Rudolf war ein weithin bekannter Skiproduzent, machte sich mit seiner Marke „Zugspitz“ Anfang der 1970er Jahre einen Namen. „Vom Aufbau her gleichen die Skier meines Großvaters jenen Skiern, mit denen Franz Klammer so erfolgreich war“, schmunzelt Kurt Karasek. Auch Fischer C4-Competition haben die Karaseks in ihrem Skihandel geführt. Das eine Paar, das jetzt ausgestellt wird, haben sie „für die Nachwelt“ erhalten wollen.

Ein Selfie mit den Klammer-Skiern

„Ich bin selber damit gefahren, aber mit den heutigen Produkten ist das kein Vergleich. Diese Latten sind 2,23 Meter lang und haben noch echte Stahlkanten“, lacht der Unternehmer, der Interessenten auch die Möglichkeit bietet, sich mit den „Klammer-Ski“ fotografieren zu lassen. Das noch kleine Museum ist während der Öffnungszeiten des Shops zu besichtigen. „Leider ist der Ausbau verzögert worden, ich musste meinen Shop zunächst einmal einbruchssicher machen“, spricht Karasek mehrere unliebsame Besuche in den vergangenen Monaten an, über die die NÖN berichtet hatte.