Die Folgen seiner Flucht aus Syrien, bei der die Dokumente verloren gegangen sein sollen, brachten einen 40-Jährigen vor das Bezirksgericht Gmünd: Er hatte seinen in Syrien ausgestellten Führerschein bei der Bezirkshauptmannschaft Gmünd vorgelegt, um ihn hier anerkennen zu lassen. Das ist laut Bundeskriminalamt eine Teilfälschung.

Für die Verhandlung war ein Dolmetscher via Videokonferenz notwendig. „Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Führerschein sicherlich nicht umschreiben lassen. Ich will keine Probleme mit den Behörden“, so der Syrer, der in Gmünd wohnt. Seine gesamten Dokumente habe er während seiner Flucht verloren. „Unser Boot ist im Mittelmeer vor Griechenland gekentert.“

Bei einer Jobsuche in Österreich hätte er einen gültigen Führerschein benötigt, daher hat er seinen Vater, der in Syrien wohnt, gebeten, ihm einen neuen Führerschein bei der dortigen Verkehrsbehörde zu beantragen. Den wollte er nun in Österreich anerkannt haben, auch die dafür notwendige Übersetzung dieses Dokumentes hätte er vorgelegt. „Ich hatte keine Ahnung, dass es sich um eine Fälschung handelte“, meinte der Syrer.

Für den Richter waren diese Aussagen glaubwürdig, er sprach den Syrer frei. Dieser will nun seinen Führerschein in Österreich nachmachen. „Schauen Sie sich ihre Dokumente genau an“, meinte der Richter.