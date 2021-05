Die Stadtgemeinde Gmünd startete mit der „Stadterneuerung XL“ und befragte dazu die Bürger zu den möglichen Projekten und Ideen, die umgesetzt werden könnten (die NÖN berichtete). Diese Umfrage ist nun beendet, das Interesse war groß: 482 Personen gaben ihr Feedback ab.

Regionalberaterin Theresa Gerstorfer zu den vielen Rückmeldungen: „Die Umfrageergebnisse zeigen durchwegs, dass die geplanten Initiativen und Projekte der Stadtverwaltung gut mit den Wünschen der Bevölkerung zusammenpassen.“ Abgefragt wurden Ideen und Projektpräferenzen in den Bereichen Tourismus, Bevölkerung und Freizeit, Kultur und Bildung, Ortsbild und Wirtschaft. Die konkreten Inhalte der Umfrageergebnisse sollen nun im Rahmen von „Ge(h)sprächen“ in den Stadt- und Ortsteilen von Gmünd weiter diskutiert werden und auch in die Erstellung des Leitbildes für die kommenden Jahre miteinfließen.

Rund 24 Prozent aller Teilnehmer kamen aus der Altersgruppe zwischen 35 und 44 Jahren, rund 21 Prozent sind 25 bis 35 Jahre alt. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer betont: „Es ist erfreulich, dass auch Menschen mittleren Alters ihre unmittelbare Umgebung mitgestalten wollen. Aber wir wollen auch für Jugendliche, Senioren und Menschen aller Altersgruppen in unserer Stadt neue Angebote schaffen und in den nächsten vier Jahren daran arbeiten.“