Allerhand Bewegung gibt es derzeit in Sachen „Ärzte“ im Bezirk: Weitra bekommt nach jahrelanger Suche wieder einen Zahnarzt. Ein Nachfolger für Gynäkologe Mohammad Heydari in Gmünd dürfte gefunden sein. Die Zahnarzt-Praxis des Schremser Zahnarztes Josef Holzweber übernimmt seine Tochter Marlis Bergmann. Zugleich wollen Chirurgin Julia Dlask und Urologe Matthias Lenz der Stadt Schrems den Rücken zukehren.

Zahnarzt-Nachfolge Weitra.

Weitra hatte seit dem tragischen Tod von Liselotte Mayer in ihrer Ordination im August 2015 keinen Zahnarzt mehr. Jetzt wurde die Suche endlich abgeschlossen. Per 1. April 2019 wird der Wiener Zahnarzt Hubert Ralf Griessnig eine Zahnarztordination eröffnen. Dazu werden die zwei ehemaligen Wohnungen im Erdgeschoß der Polizeiinspektion von der Gemeinde grundsaniert. „Wir sorgen für neue Fenster, Böden und Heizung. Das müssten wir sowieso machen“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Raimund Fuchs. Er atmet nach jahrelang vergeblichem Bemühen um einen Zahnarzt für Weitra, wegen dem die Kassenstelle mehrfach neu ausgeschrieben hatte werden müssen, nun erleichtert auf. Die Arbeiten sollen demnächst starten, die Angebote von Firmen werden gerade eingeholt.

Der Wiener Zahnarzt Griessnig, der die offene Kassenstelle übernehmen wird, hat die neue Ordination ebenfalls schon detailliert geplant. „Ich wollte immer in Niederösterreich tätig sein. Nachdem ich meine Gattin in ihrer Wiener Zahnarztpraxis oft vertreten habe und sie jetzt wieder gesund ist, suchte ich einen Kassenvertrag“, sagt Griessnig. Die Gemeinde Weitra sei ihm sehr entgegengekommen, „somit wollte ich dieses Angebot nicht ablehnen“. Die Fahrzeit zwischen Wien und Weitra will er in Kauf nehmen.

Zahnarzt-Nachfolge Schrems.

Eine Nachbesetzung am Zahnarzt- Sektor gibt es auch in Schrems, die ist jedoch ohne gröbere Adaptierungen möglich: Marlis Bergmann übernimmt mit 1. Oktober die von ihrem Vater Josef Holzweber vor 34 Jahren aufgebaute Praxis in der Schulgasse.

Marlis Bergmann übernimmt die Zahnarzt-Praxis Josef Holzwebers. | privat

Die als Dreijährige mit ihren Eltern nach Schrems übersiedelte Bergmann ist Patienten ihres Vaters ein Begriff – hatte sie sich doch bereits im Jänner 2017 in dessen Ordination als Wahlärztin und Urlaubsvertretung eingeklinkt. Den Sommer über war sie die meiste Zeit bereits die einzige Zahnärztin im Haus. Mit 1. Oktober übernimmt sie den Kassenvertrag, Josef Holzweber wird den Ruhestand antreten.

Der Beruf sei für sie Berufung, sagt die 37-Jährige: „Ich habe bereits mit sieben Jahren beschlossen, Zahnärztin zu werden.“ Aus Neugier habe sie nach der Matura dennoch zuerst Medizin in Wien studiert und erst 2009 das Zahnmedizin-Studium in Ulm begonnen. In Deutschland gebar sie auch ihre zwei Kinder und sammelte erste Berufserfahrung, ehe sie – der jüngste Nachwuchs war erst fünf Wochen alt – nach Schrems zurückkehrte. Marlis Bergmann übernimmt das sechsköpfige Team Josef Holzwebers, darunter auch zwei Mitarbeiterinnen der ersten Stunde, und bildet zusätzlich zwei neue Lehrlinge aus.

Zahnarzt-Nachfolge Gmünd.

Noch keinen Nachfolger gibt es nach wie vor für den Gmünder Zahnarzt Alejandro Perez-Alvarez, der seine Ordination wie berichtet Mitte des Vorjahres nach Eggenburg verlegt hat. „Diese Stelle wird wieder ausgeschrieben“, betont Wolfgang Ebert, Leiter des Gmünder Servicecenters der NÖGKK daher.

Von Schrems nach Gmünd.

Neben der Zahnarzt-Nachbesetzung steht der Granitstadt auch ein Aderlass bevor: Das Ärztepaar Julia Dlask und Matthias Lenz will die seit 2009 gemeinsam betriebene Ordination in der Mühlgasse aufgeben und die beruflichen Zelte – wenn alles glatt läuft – mit Jahresbeginn 2019 in Gmünd aufschlagen. „Wir wohnen in Gmünd, haben hier drei Kinder. Das wird künftig leichter kombinierbar sein“, sagt Dlask, die von „großem Entgegenkommen“ der Stadtgemeinde während der vergangenen Überlegungen spricht.

Die gemeinsame Praxis kommt in ein Elk-Reihenhaus hinter dem Merkur-Markt, wobei im Erdgeschoß zwei Ordinationsräume und im ersten Stock die Administration eingerichtet werden sollen.

Die Sprechstundenhilfe kommt nach Gmünd mit – und wird das Paar auch in Weitra unterstützen, wo ab Oktober neben dem Urologen Lenz auch die Chirurgin Dlask tageweise ihre Arbeit verrichten wird (mehr dazu: Seiten 22/23).

Praktiker-Nachfolge Litschau.

Nach wie vor wird im Norden ein Ersatz für den praktischen Arzt Werner Böhm-Michel gesucht, der im Juni des Vorjahres in Pension gegangen ist.

Gynäkologen-Nachfolge Gmünd.

Nachfolge fast fix: Gynäkologe Mohammad Heydari. | privat

Besser dürfte es für die Ordination des beliebten Gmünder Gynäkologen Mohammad Heydari aussehen, der in wenigen Monaten in Pension gehen wird: „Es gibt einen Interessenten, meine Ordination dürfte zu 90 Prozent weiter geführt werden. Konkret kann ich aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen“, verrät Heydari auf NÖN-Nachfrage.