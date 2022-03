Bezirkshauptmann-Stellvertreter: Markus Peham folgt Isabell Stöger

Mit 14. März gibt es an der Bezirkshauptmannschaft Gmünd einen neuen Bezirkshauptmann-Stellvertreter. Diese Funktion übernimmt Markus Peham anstelle der erst im Herbst 2019 gekommenen Isabell Stöger, die wie berichtet ins Amt der Landesregierung nach St. Pölten wechselte.

Markus Peham ist in Gmünd kein Unbekannter. Der 40-Jährige startete 2007 hier seinen Landesdienst und war bis 2012 in der Bezirkshauptmannschaft Gmünd tätig. Seither wohnt der gebürtige Mostviertler mit seiner Gattin und den beiden Kindern in Großschönau.

Von 2012 bis 2017 war Markus Peham an der Waidhofner Behörde Bezirkshauptmann-Stellvertreter. Diese Funktion hatte er bis zum neuerlichen Gang nach Gmünd auch an der Bezirkshauptmannschaft Amstetten inne. „Der Wechsel hat sich nun sehr kurzfristig ergeben. Hier werde ich wieder mit viele bekannten Gesichter an meiner neuen Arbeitsstätte und auch in den Gemeinden zusammentreffen. Ich wechsle jetzt halt von meiner alten Heimat in meine neue“, schmunzelt der neue Stellvertreter.

In dieser Funktion habe er natürlich mit allen Bereichen einer Bezirkshauptmannschaft zu tun, sein Schwerpunkt liege aber bei den Betriebsanlagen. Und natürlich sei seit zwei Jahren auch Covid noch eine ständige Herausforderung. „Das ist es für alle. Mir ist wichtig, dass die Spielregeln dabei eingehalten werden und dass diese auch kommuniziert und erklärt werden. Man muss einfach verstehen, warum es so ist, wie es ist. Ohne ein gutes Miteinander geht es in diesen herausfordernden Zeiten nicht.“

Mit dem Wechsel von Amstetten nach Gmünd kann sich Markus Peham wieder mehr Zeit für seine Familie und Freunde nehmen. Auch den Besuch von Veranstaltungen in der Region sieht er mit Freude entgegen: „Ich bin immer gerne unter Menschen, kenne hier sehr viele Leute und weiß auch die tollen kulturellen Veranstaltungen zu schätzen.“

