An der Bezirkshauptmannschaft Gmünd verabschiedet sich dieser Tage eine „Institution“. Der Fachgebietsleiter für das „Bürgerbüro“, Helmut Rosenmayer (62), geht ab April in Urlaub und tritt danach seinen Ruhestand an.

42 Jahre war Helmut „Rosi“ Rosenmayer in der Bezirkshauptmannschaft Gmünd vorwiegend für die Ausstellung von Pässen zuständig. „60.000 bis 70.000 werden es schon gewesen sein“, sagt Rosenmayer, der den Beruf des Bürokaufmannes in der Firma Banner-Batterien in der Schremser Straße erlernt hatte. Nach seinem Präsenzdienst absolvierte er die Aufnahmeprüfung für den Landesdienst in Wien und startete 1978 bei der Bezirkshauptmannschaft Gmünd unter Bezirkshauptmann Walter Prosch seine Karriere.

„Damals war es noch die Abteilung 11, die für Pässe, Fremdenpolizei oder Vereinswesen zuständig war.“ 2002 stieg er zum Fachgebietsleiter für das Bürgerbüro und die allgemeine Verwaltung auf, es kamen die Führerscheine dazu. „Pro Jahr stellen wir durchschnittlich 4.000 Pässe aus. Aber gleich nach der Grenzöffnung 1989 war der Andrang enorm. Zwischen Dezember und April wurden bei uns 15.000 bis 16.000 Pässe ausgestellt. Darunter waren viele Heimatvertriebene, die ihre ehemalige Heimat besuchen wollten. Wir arbeiteten damals täglich bis 22 Uhr, wurde ja noch alles mit der Hand geschrieben“, blickt Rosenmayer zurück. Als Gmünder wurde er auch oft für die Ausstellung von Notpässen zur Ausreise nach Tschechien auch an Wochenenden geholt.

Musik steht weiter am Programm

„Die Zeit war schön. Ich konnte viele Menschen kennenlernen, daran werde ich mich gerne zurückerinnern“, meint Rosenmayer, der seine neue Freizeit mit seiner Musik - „mit Johann Schönauer, der ebenfalls in Pension geht, könnte ich eine Wödtournee starten“ - und dem Enkerl sowie dem Hausbau seines Sohnes verbringen wird.

Seine Nachfolgerin ist Karin Hochstöger (44) aus Weitra, die 1992 beim Amt der Landesregierung in der Abteilung Kunst und Kultur ihren Landesdienst gestartet hat. Von November 2001 bis Mitte Februar war sie in der Bürodirektion Sekretärin des Bezirkshauptmannes. Mitte Februar wechselte sie ins Bürgerbüro zu Helmut Rosenmayer. „Es wird eine große Herausforderung“, meint Hochstöger: „Ich freue mich auf die neue Tätigkeit, die sich durch ein vielfältiges Arbeitspektrum auszeichnet. Außerdem freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit einem tollen und engagierten Team, und natürlich auf die Nähe zum Bürger.“

Bezirkshauptmann Stefan Grusch, der Helmut Rosenmayer für sein langjähriges Engagement dankte und ihm für den mit Juli startenden Ruhestand alles Gute wünschte: „Wichtig ist die Kontinuität und diese ist garantiert. Ich bin zuversichtlich, dass Karin Hochstöger den Wechsel gut managen wird.“