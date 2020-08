Markus Lohninger

Im Zuge der Generalsanierung des oberen Teiles der Emerich-Berger-Straße hatte sich ein provisorischer fünfter Ast des Kreisverkehrs mit direkter Zufahrt zum Billa-Parkplatz bewährt. Danach wurde seitens der Supermarkt-Kette darüber nachgedacht, ob aus dem Provisorium vis-à-vis des Axmann-Hofes eine Dauerlösung werden soll – mit 24. August begannen aber dann doch die Arbeiten für eine Wiederherstellung des früheren Gehsteiges in diesem Bereich. Eine eigene Ausfahrt ist damit Geschichte, Einkaufende werden sich auch weiterhin in der Gmünder „Einkaufsmeile“ an einer Kreuzung zwischen dem Abbiegen zum Eurospar auf der einen oder zum Billa auf der gegenüberliegenden Seite entscheiden müssen.