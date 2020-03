Die Schattenseite des Bio-Booms in Österreich erleben derzeit einige Waldviertler Erpfibauern: Lukrative Preise trieben das Angebot in die Höhe, die Nachfrage zog nicht im gleichen Atemzug nach. Also fuhr die Agrana Stärke GmbH in Gmünd für 2020 die Abnahmemenge für Bio-Stärke-Industriekartoffel um die Hälfte und jene für Bio-Speise-Industriekartoffel zurück, zugleich wurden die Preise nach Auskunft eines Betroffenen um 30 Prozent reduziert.

Stark: Umstellung zu kurzfristig für Biobauern

„Ihr seid zu groß am Markt, ruiniert so die Landwirtschaft“, klagt Hubert Stark aus der Litschauer Katastralgemeinde Schandachen – er sieht „tragische Geschichten bei kleineren Bauern“. Ihn wurmt, dass die Agrana einst Landwirte mit überdurchschnittlichen Preisen und Abnahmegarantien für die Umstellung auf Bio „geködert“ habe, diese aber jetzt im Stich lasse. Die Info zu den neuen Bedingungen kam aus Starks Sicht im vorigen Herbst zu kurzfristig: Landwirte hätten zwei Jahre im Voraus die Entscheidung für Bio zu treffen, das eigens produzierte „Elitesaatgut“ brauche mindestens ein Jahr Vorlaufzeit.

Stark ist selbst Geschäftsführer beim „Bioschwein Österreich“, dem bundesweit größten Vertrieb für Bio-Schweine. „Wir könnten die Bauern erpressen, aber das tun wir nicht. Wenn man die Marktmacht hat, dann darf man das nicht tun“, sagt er: „Im Gegenteil – wir bieten unseren Bauern seit Jahren komplett stabile Preise. Lediglich die Inflation wird abgegolten. Jeder kann kalkulieren und verdient.“ Er findet, dass dieses Modell generell Schule machen soll.

Agrana: Höherer Preisdruck durch mehr Mitbewerb

privat Bio-Kartoffelbauern wie Hubert Stark sind wegen verschärfter Konkurrenz mit neuen Rahmenbedingungen konfrontiert.

Man habe in den vergangenen drei Jahren dank kontinuierlicher Absatz-Steigerung einen Teil der höheren Wertschöpfung an die Bauern weitergeben und große Mengen zu guten Konditionen übernehmen können, heißt es auf NÖN- Nachfrage seitens der Agrana.

Aber: Der Eintritt einiger neuer Anbieter für Bio-Kartoffelstärke in den europäischen Markt habe 2019 einen starken Rückgang des Marktpreises ausgelöst. „Daher war es für das Anbaujahr 2020 marktwirtschaftlich notwendig, die Kontrahierungsmengen und die Ankaufspreise für Bio-Stärkekartoffel deutlich zurückzunehmen“, sagt Agrana- Sprecher Markus Simak.

Er betont, dass das den Landwirten im Herbst mitgeteilt wurde, Preise und Liefermengen für 2020 gemeinsam mit der Vereinigung österreichischer Stärkekartoffelproduzenten vereinbart worden seien.

Kritik auch von Kammerobmann – aber auch Verständnis

Bezirks-Bauernkammerobmann Markus Wandl versteht die Hintergründe, versteht genauso aber auch den Ärger von Landwirten. „Die Biobauern sind ohnehin stark geprüft, wir heißen die Umstellungen nicht gut“, spricht er von einer „Fehlmarkteinschätzung“. Auch bei der Kammer seien einige Beschwerden deponiert worden. Aber: „Wir können nur appellieren. Letztlich ist es eine Angelegenheit zwischen Firma und Landwirten.“