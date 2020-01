Nach einem vielfältigen Schmankerl-Essen, welches vom Gasthaus Waldviertler Sepp kredenzt wurde, waren wieder an die 320 Teilnehmer aus ganz Österreich und Deutschland, Schweiz und sogar ein zurzeit in der Gegend aufhältiger Mann aus Canada, in die 13 Wagons gestiegen. Am weitesten angereist zu der Veranstaltung, war der pensionierte Lokführer, Dieter Stuckenberg aus Osnabrück.

Thomas Breit und Alexander Kadrnosta von FAM-Reisen, freuten sich, Christine und Gerhard Baldasti, bereits zum 9. Mal begrüßen zu dürfen. Ebenso konnte Cornelius Budasnig mit seiner Gattin aus der Schweiz begrüßt werden.

Während der Fahrt unterhielt man sich köstlich und überlegte was man im neuen Jahr anders machen wird. Es herrsche gute Stimmung in jeden einzelnen Wagon.

Bis Steinbach kam die MH 4 Dampflokomotive der Waldviertler Schmalspurbahn ordentlich ins Dampfen und wurde dabei von einer Diesellok unterstützt, um die 180 Tonnen, auf dieser Strecke zu meistern. Daher musste die MH 4, in der Station Steinbach, auch Wasser für die Dampferzeugung nachtanken.

Es war auch eine Prüfungskommission der NÖVOG an Bord, das der eingesetzte Lokführer eine Prüfung absolvierte.

In Steinbach war eine Stunde Aufenthalt, wo Selchfleischbrote und Getränke angeboten wurden. Stadtkapellmeister Erwin Höbarth sorgte gemeinsam mit Richard Dungl, bereits während der Fahrt, für lustige, musikalische Unterhaltung.

Die Marketenderinnen boten Schnäpse an, ehe es wieder zurück bis nach Weitra ging. Am Bahnhof war Sektempfang und die Mitreisenden wurden vom Nachtwächter zu Weitra empfing. Dieser begleitete die zahlreichen Teilnehmer zum Stadtplatz, wo die Leinentheatergruppe einige Sketschen auf die Bühne brachte.

Kurz vor Jahreswechsel hielt Bürgermeister Raimund Fuchs eine Ansprache und dann wurde zu den Klängen des Donauwalzers das neue Jahr empfangen und ein Riesenfeuerwerk über dem Schloss abgeschossen.

Zurück in Gmünd, fanden sich die Reiseteilnehmer wieder im Kulturhaus ein, um beschwingt mit >Rosi und die Gang< ins Neue Jahr zu tanzen.