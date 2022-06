Gmünd Blick in „Kosmos“: Neue Ausstellung im Carl Hermann Haus

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Bei der Ausstellungseröffnung im Carl Hermann Haus konnten Anna und Andreas Nödl sowie Bürgermeisterin Helga Rosenmayer neben Gmünder Carl-Hermann-Begeisterten auch Vertreter der heimischen Kunstwelt begrüßen. Foto: Harald Winkler

D ie neue Ausstellung im "Carl Hermann Haus" wurde eröffnet. Anna und Andreas Nödl bieten dabei einen Einblick in einen Kosmos an Kunstwerken, die der Gmünder Künstler in seinem Haus vereint hat.