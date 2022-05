Borderland Dixieband: Mit New Orleans Jazz bei Dresdner Festival

Werbung

Wer die Musik kennt, mag sie vermutlich und wer sie noch nicht kennt, könnte sie mögen lernen. Thomas Kreuzer hat der Dixieland jedenfalls nicht mehr losgelassen – und das seit Jahrzehnten. „Ich mag das Schwungvolle aus den 1920er und 1930er Jahren“, sagt der Breitenseer und Leader der Borderland Dixieband: „Louis Armstrong ist das große Vorbild, dem wir immer nachgeeifert haben.“ Zuletzt war es coronabedingt ruhiger um die fünfköpfige Gruppe geworden, am Wochenende ging es für sie allerdings nach Dresden zum „Schillerwitzer Elbe-Dixie“.

Für die Borderland Dixieband ist es der erste größere Auftritt seit Langem. Der Veranstalter habe nach einer österreichischen Gruppe fürs Festival gesucht, sei dann auf seine Band gestoßen, erzählt Thomas Kreuzer mit einem Schmunzeln. Denn: „Sicher auch, weil wir relativ junge Musiker sind.“ Bei denen hat sich in den vergangenen zwei Jahren trotzdem viel getan. Vier der fünf wurden Väter, das macht den Neustart nach den Einschränkungen – wie es Kreuzer nennt – „interessant“. Aber: „Wir machen die Musik großteils zum Spaß und noch immer mit viel Freude.“ Deshalb soll es irgendwann auch wieder zum Musizieren nach New Orleans gehen, dorthin hat es die Band wie berichtet schon mehrmals gezogen.

Die Band, das sind neben Thomas Kreuzer auf der Trompete – der gebürtige Heidenreich steiner spielt nach wie vor in der dortigen Stadtkapelle Tuba – auch Peter Friedrich, Wolfgang Knappel und Martin Stöger aus der Kremser Gegend sowie der gebürtige Litschauer Martin Kreuzer, der inzwischen in Echsenbach lebt. In Dresden hatten die Fünf nicht nur Dixieland-Klassiker im Programm: „Es gab auch exklusivere Nummern wie ‚Probier‘s mal mit Gemütlichkeit‘ aus dem Dschungelbuch oder ‚I‘m Walkin‘ von Fats Domino“, sagt Thomas Kreuzer.

Neue CD von Live-Auftritten und Konzerte mit Stars

Das Schillerwitzer Elbe-Dixie sieht er als Bewährungsprobe fürs Internationale Dixieland-Festival, das ebenfalls in Dresden stattfindet: „Vielleicht können wir schon im nächsten Jahr dabei sein.“ Ein aktuelles Projekt ist die Aufnahme einer Live-CD, bei künftigen Auftritten soll mitgeschnitten werden. Auch Konzerte mit internationalen Stars aus dem Genre sind wieder geplant, die bisherigen Bemühungen wurden durch die Pandemie unterbrochen.

Genauso wie die Probenarbeit. Viele Absagen, wenige Auftritte – das geht auf die Motivation. „Dafür sind wir jetzt umso motivierter, man merkt auch, dass sich das Publikum danach sehnt“, sagt Kreuzer. Der Dixieland lässt ihn eben nicht mehr los.

