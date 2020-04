Dass in den Gmünder Gemeindewohnungen derzeit Vorbereitungsarbeiten für einen Glasfaseranschluss erfolgen und den Arbeitern dafür der Zugang zu den Wohnungen gewährt werden soll, stößt einem Mieter in der Weitraer Straße angesichts Covid-19 sauer auf.

„Ich sehe nicht ein, warum ich fremde Leute in meine Wohnung lassen soll, mich aber nicht mit meiner eigenen Familie treffen darf“, sagt Karl Müllner zur NÖN. Trotz einer Beschwerde bei der Gemeinde mit der Bitte, den Termin vorerst abzusagen, hätten die Arbeiter bald darauf geklingelt. „Hier wohnen viele ältere Menschen, die in die Risikogruppe fallen. Ich finde dieses Vorgehen etwas fahrlässig“, so Müllner weiter.

„Es steht jedem frei, die Arbeiter in die Wohnung zu lassen“, sagt Stadtpolizist René Schreiber dazu auf Nachfrage. „Unser Gebäudeverwalter hat die Angelegenheit weitergeleitet. Da es uns auch seltsam vorkam, wurde sofort eine Polizeistreife geschickt, die die Rechtmäßigkeit der Arbeiten kontrollierte.“ Aber, so Schreiber: „Die Mitarbeiter der Firma Leyrer+Graf dürfen diese Arbeiten durchführen, sind außerdem mit Schutzmasken ausgerüstet und halten Abstand.“

Kein Zwang für Mieter!

Das wird auch von L+G betont. Man habe die Arbeiten im Auftrag der nöGIG wieder aufgenommen, selbstverständlich unter Einhaltung der strengen Gesundheitsvorschriften, heißt es. Die Mitarbeiter hätten Masken und Handschuhe, hielten Abstand, würden nach jedem Termin Desinfektionsmittel anwenden. Und: Explizite Hinweise an die Mitarbeiter, die Anschlussarbeiten aktuell nicht zu wollen, würden natürlich berücksichtigt und an den Auftraggeber weitergeleitet. Leyrer+Graf habe Verständnis für die Verunsicherung in der Bevölkerung, doch gerade jetzt sei diese verstärkt auf digitale Kommunikation angewiesen – dabei helfe der rasche, flächendeckende Breitband-Ausbau.