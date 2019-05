Schwarze Gewitterwolken über dem Gmünder Strandbad, das ausgerechnet vor Beginn der neuen Badesaison. Ein solches Schreckensszenario war offenbar zu verlockend. Mit der durch SPÖ-Mandatare gestützten Meldung, wonach die „Pleite“ des Arealbesitzers das Strandbad „ins Chaos“ stürze, sorgte ein Gratisblatt vorige Woche für Wellengang – und produzierte damit eine dezente Zeitungsente.

Kernaussage des Beitrages: Die angebliche Insolvenz der Karl Wurz GmbH gefährde die Zukunft des Strandbades, weil ein Verkauf im Raum stehe und die Stadt kein Kaufangebot lege – ein neuer Besitzer wolle die Sandgrube vielleicht reaktivieren.

Gegenüber der NÖN wehrt sich Markus Wurz, Geschäftsführer der nach eigener Aussage mit Ende 2018 geschlossenen GmbH, gegen die ihm gratismedial untergejubelte Insolvenz. Über die Karl Wurz GmbH als Besitzerin des weitläufigen Sandgruben-Areals bei Breitensee ist, wie in der NÖN berichtet, 2016 ein Konkursverfahren eröffnet und erfolgreich zum Sanierungsverfahren umgewandelt worden. Dieses ist laut Wurz bereits abgeschlossen: „Über eine aktuelle Pleite ist zumindest mir nichts bekannt.“ Er geht heute einer unselbstständigen Beschäftigung nach.

Das einstige Firmenareal will er dennoch verkaufen, „ich möchte die Sache abschließen, habe eine faire Angebotssumme genannt“. Gespräche mit der Stadtgemeinde Gmünd und anderen Interessierten bestätigt Wurz genauso wie VP-Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis.

VP-Preis: „Vertrag gilt in jedem Fall bis 2024“

Preis sieht das im Gratisblatt unterstellte „Chaos“ nicht, zumal noch unter SP-Bürgermeister Beer ein Pachtvertrag für 4.500 Euro jährlich bis 2024 abgeschlossen wurde. „Der Vertrag gilt für die Liegenschaft unabhängig von deren Eigentümer“, sagt Preis: „Der Strandbad-Betrieb ist bis 2024 auf jeden Fall gesichert!“ Für die Zeit danach müsste der Vertrag mit Wurz genauso erneuert werden wie mit jedem allfälligen neuen Besitzer.

Die Stadt zeigt freilich Interesse an einem Kauf. Das Angebot an die Stadt liegt laut Martin Preis bei 370.000 Euro, er will die Causa vor einem Gegenangebot der Stadt „auf breiter Basis auch mit der SPÖ im Stadtrat-Jour-Fixe besprechen“.

Gerüchte, wonach es für die aufgelassene Sandgrube mangels Quarzvorkommens gar keine Alternative zur Verwendung als Strandbad der Gmünder gebe, dementiert Markus Wurz: Er habe das Vorkommen 2013 als erschöpft bezeichnet, inzwischen könne ein Abbau dank des zurückgegangenen Grundwasserspiegels „im Zuge eines großen Projektes“ sehr wohl wieder aufgenommen werden.