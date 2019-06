Die fünfte Saison im Gmünder Strandbad ist voll angelaufen – und hinter den Kulissen wird bereits an der langfristigen Zukunft des aufgelassenen, derzeit durch die Stadt Gmünd von der Karl Wurz GmbH gepachteten Sandgruben- Sees zwischen Breitensee und Neu-Nagelberg gebastelt.

Besitzer Markus Wurz will das gesamte Sandgruben-Areal und damit auch den ursprünglich als „Bergwerk“ gewidmeten See wie berichtet verkaufen. Im Stadtrat-Jour-Fixe gelang laut SP-Stadtrat Thomas Miksch eine überparteiliche Einigung über die konkrete Kaufabsicht und die finanzielle Verhandlungs-Basis seitens der Stadt – die offenbar einen Bruchteil der einst kolportierten 370.000 Euro beträgt.

„Es ist fünf vor zwölf. Wenn wir das Strandbad absichern wollen, müssen wir ein Angebot legen.“SPÖ-Stadtrat Thomas Miksch

„Wir fordern ein, dass dieses Angebot nun gelegt wird, stehen als Fraktion zu hundert Prozent hinter diesem neuen Angebot“, sagt Miksch: „Immerhin wurden in einen neuen Kreisverkehr für einen Baumarkt und eine neue Straße über 700.000 Euro investiert.“

Seitens der VP-AfG-FP-Koalition trat VP-Klubchef Martin Preis bis vor kurzem medial auf die Bremse: Bei Projekt-Entwicklungen solle zuerst das Miteinander der Partner forciert werden. „Ich halte es für fairer, zuerst die Gesprächsbasis zwischen Eigentümer und Stadtgemeinde zu suchen, bevor man sich Verhandlungs-Möglichkeiten über die Medien ausrichtet.“

Die Gesprächspartner dürften sich jetzt verändert haben. Preis lässt in einem erneuten Gespräch mit der NÖN aufhorchen. So habe die Markus Wurz GmbH vor kurzem ein Konkursverfahren eröffnet. „Dadurch hat sich ein vereinbartes Gespräch mit Wurz nicht mehr ergeben“, sagt Preis. Parteiübergreifend sei man zur Einsicht gekommen, dass ein Interesse an den Liegenschaften besteht. „Es ist eine Preisfrage. Wir wollen es aber kaufen.“

Thomas Miksch spricht davon, dass sich „die Situation verschärft“ habe und: „Es ist fünf vor zwölf. Wenn wir das Strandbad absichern wollen, müssen wir ein Angebot legen.“

Die Zwettler Rechtsanwältin Martina Withoff bestätigt auf NÖN-Nachfrage, dass sie als Masseverwalterin für die Markus Wurz GmbH tätig ist und dass die Stadtgemeinde bereits Interesse an der Liegenschaft bekundet habe. „Ich warte jetzt auf ein genaues Angebot“, sagt sie.

Bankomatkassa und WLAN für Strandbad

Miksch kündigt indes an, sich auch für eine Art Bäderexpress der Schmalspurbahn mit mehreren einfachen Haltestellen am Weg zum Strandbad einsetzen zu wollen, auf diese Art könne auch die Wasserbüffelweide in der Lainsitzniederung und die Blockheide besser touristisch erschlossen werden. Auch der Radweg könne in den nächsten Jahren noch besser erschlossen werden.

Seit kurzem können Badegäste gratis WLAN im Bereich des Kiosks nutzen. In den nächsten Tagen soll das Netz auf den ganzen Strandbereich ausgedehnt werden, erklärt VP-Stadtrat Alexander Berger: „Das gehört mittlerweile dazu, viele junge Leute erwarten sich das einfach.“

Außerdem kann man ab dieser Woche mit Bankomat-Karte beim Kiosk bezahlen.

Bis zu einem allfälligen Verkauf hat die Stadt das Strandbad-Areal bis 2024 fix gepachtet, danach müsste unabhängig von der Frage des Eigentümers neu verhandelt werden.