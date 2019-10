In Sachen Strandbad will Gmünd im Konkursverfahren der Karl Wurz GmbH als bisherige Eigentümerin in mehrfacher Hinsicht aufs Ganze gehen: Die Stadt als derzeitige Pächterin werde ein Kaufangebot stellen, sagt Vizebürgermeister Hubert Hauer (AfG) nach dem vorwöchigen Jour-Fixe des Stadtrates.

Zugleich werde angedacht, am Areal um die aufgelassene Sandgrube noch weitere Flächen „als Entwicklungs-Potenzial für die Zukunft“ anzukaufen. Dazu herrsche, so Hauer, fraktionsübergreifender Konsens. Er erwartet eine Entscheidung innerhalb der nächsten Tage.

Rückbau wäre denkbar.

Der gewerblichen Fischzucht darf hier laut Vizebürgermeister Hauer per Bescheid nicht nachgegangen werden – was die Chance auf allfällige Kauf-Mitbewerber weiter einschränkt. In einem Gutachten wird auch die Nutzung als Badeteich als „nicht wirtschaftlich“ – für einen privaten Betreiber also uninteressant – abgetan. Dennoch könnte ein potenziell anderer Interessent (den es noch nicht gibt) das Areal kaufen, die teuer geschaffene Infrastruktur theoretisch sogar wieder abtragen lassen.

Auch deshalb will die Stadt selbst zuschlagen. Sie hat in das etwa sieben Hektar große Natursee-Areal seit 2013 nach kalkulierten 60.000 Euro schon gut 400.000 Euro gepulvert, müsste für einen Kauf noch einmal viel Geld in die Hand nehmen: Die Differenz zwischen den Schätzwerten des Areals und der durch die Stadt geschaffenen Infrastruktur liegt bei etwa 250.000 Euro. Die Ablösehöhe müsse mit der Bank Austria, die die Sicherstellung im Verfahren bietet, verhandelt werden. Erst dann könne der Gemeinderat im Dezember über ein fixes Kaufangebot befinden.

Öffnung auch für Sportfischer?

Der im Raum stehende Preis übertrifft die jährlichen Pachtzahlungen (4.000 Euro) jedenfalls um mehr als das Fünfzigfache. Wird der Kauf also getätigt, so soll das Areal auch gleich aufgewertet werden. Außerhalb der kurzen Badesaison könne die Gemeinde zum Beispiel die Option zum Sportfischen anbieten – die Infrastruktur ist da, der Fischbestand wird im Verfahren mit immerhin etwa 50.000 Euro bewertet. Kann weitere Fläche zugekauft werden, so schwebt der Stadtführung eine Verwendung als „Freizeitzentrum“ vor.

„Medialer Alleingang.“

Die SPÖ Gmünd hält in einer Aussendung fest, dass sie auch rund 250.000 Euro als Kaufpreis als „nicht zu hoch“ und ohne Weiteres für finanzierbar hält. „Es ist fünf vor zwölf“, wird darin auf ein rasches Angebot gedrängt: „Es ist ein großartiges Freibad und Naherholungsgebiet, wie es in dieser Form einzigartig im Waldviertel ist.“

Der „mediale Alleingang“ der SPÖ wundere sie, sagt ÖVP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer: Man habe sich eigentlich mit den Genossen im Stadtrat-Jour-Fixe darauf geeinigt, die Angelegenheit „gemeinsam zu einem guten Ende“ bringen zu wollen.

Treffpunkt geworden.

Jedenfalls sei die Strandbad-Saison trotz des durchwachsenen Sommerwetters ein großer Erfolg gewesen, bilanziert Bürgermeisterin Helga Rosenmayer. Karl Ferus habe den Kiosk mit großer Leidenschaft betrieben, „der Ort wurde zu einem Treffpunkt, wo Menschen unabhängig vom Wetter zusammenkommen“. Sieht so aus, als könnten sie das auch künftig tun.