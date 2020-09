Der Herbst naht in großen Schritten – und damit das Ende der sechsten vollen Saison im Gmünder Strandbad. Vier weitere Saisonen ist der Betrieb der Anlage noch fix, dann läuft der zwischen Stadtgemeinde und Karl Wurz GmbH geschlossene Pachtvertrag für das Areal um das einst als Bergwerksee gewidmete Nass aus.

Das Problem: In die Gespräche zwischen Stadtführung und Eigentümer über den möglichen Verkauf an die Stadt Gmünd platzte vor mehr als einem Jahr ein Konkursverfahren am Landesgericht Krems über die inzwischen stillgelegte Karl Wurz GmbH. Und deren Liegenschaften – das Strandbad auf halber Strecke zwischen Breitensee und Neu-Nagelberg sowie die weitläufigen nahen Sandgruben – sind bis heute noch nicht final unter den Hammer gekommen.

„Es gibt auch Leute ohne Swimming Pool zuhause…“

Gmünds Sozialdemokraten, die im Vorjahr eine hitzige Diskussion über die Zukunft der um einen hohen sechsstelligen Betrag errichteten Anlagen angezettelt hatten („es ist fünf vor zwölf!“), werden daher langsam ungeduldig. Immerhin könnte – zumindest theoretisch – auch ein anderer Interessent das Areal kaufen, einer anderen Verwendung zuführen oder den Vertrag mit der Stadt nicht verlängern.

„Was ist nun der Stand des Verfahrens?“, fragt also SP-Stadtrat Thomas Miksch in Richtung Volkspartei und Masseverwalterin: „Es gibt einen gültigen Gemeinderats-Beschluss über ein Kaufangebot der Stadt.“ Drei Viertel der Bevölkerung müssten ohne Garten auskommen, wirft Fraktionskollege Jürgen Binder ein: „Es gibt auch Leute ohne Swimming Pool zuhause. Sie brauchen ein Rückzugsgebiet, wo sie auch einmal ein, zwei Stunden entspannen können!“

VP-Preis: Aktuell kein schriftlicher Wissensstand

VP-Klubchef und Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis pflichtet SP-Binder an sich bei. „Wir haben ein bindendes Kaufangebot gelegt“, sagt er: „Uns gegenüber wurde angedeutet, dass dieses zu gering sei, schriftlich haben wir aber bis dato weder eine Zu-, noch eine Absage.“ Das im November 2019 unter Ausschluss der Öffentlichkeit beschlossene Kaufangebot – kolportiert wird ein Betrag von 250.000 Euro – könne aus der Sicht der SPÖ bei Bedarf auch noch „etwas“ aufgestockt werden, so Miksch, „das ist immer noch besser, als den weit höheren Betrag zu verlieren, der schon investiert wurde“.

Die Pacht beläuft sich bis 2024 auf jährlich 4.000 Euro.

Masseverwalterin: „Mehrere Interessenten“

Die Zwettler Anwältin Martina Withoff als Masseverwalterin im Konkursverfahren will sich zu gebotenen Summen nicht öffentlich äußern. Sie spricht auf NÖN-Nachfrage von „mehreren Interessenten, die das gesamte Liegenschafts-Vermögen erwerben würden“. Denen gegenüber sei ein Angebot nur für das Strandbad-Areal aus ihrer Sicht als „nachrangig“ zu behandeln – die Entscheidung treffe am Ende aber nicht sie, sondern die Hauptgläubigerin im Konkursverfahren.

Der lange Weg zur Entscheidungs-Findung resultiere primär aus der komplexen rechtlichen Situation im Zusammenhang mit den Bergbaugebieten, zugleich habe der Corona-Lockdown eine Verzögerung verursacht, so Anwältin Withoff. Der Zeitpunkt einer Entscheidung sei aktuell nicht abschätzbar.

Öffnet sich neue Tür?

An einem Gesamtangebot für Strandbad und Sandgruben könnte auch die Stadt noch in irgendeiner Form beteiligt werden: Ein Termin mit einem Interessenten aus der Sandgewinnungs-Branche sei der Stadtgemeinde in Aussicht gestellt worden, sagt VP- Preis, „wir möchten eine Lösung schaffen, um das Strandbad für alle zu erhalten“. Das Bad gilt ja als erschöpfter Bergwerksee – Überschneidungen mit dem Sandabbau in den Nachbargebieten sind nicht zu erwarten.