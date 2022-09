Strandbad-Verkauf: Erleichterung in der Stadtpolitik

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Der Verkauf des Strandbades aus der Konkursmasse der Karl Wurz GmbH an die SH Betonwerk GmbH von Baumeister David Seidl, über den die NÖN exklusiv berichtete, war das bestimmende Thema der vergangenen Tage in der Stadt. Aus der Stadtpolitik klingt Erleichterung über die Vision „Ökopark Sandgrube 14“, aus den Reihen der SPÖ aber auch Kritik am Vorgehen der Stadtkoalition.

Es gebe nun doch ein Happy-End, nachdem „der Ankauf des Areals 2019 seitens der Stadtregierung verschlafen“ worden sei, sagt SPÖ-Klubchef Thomas Miksch. Den Genossen falle ein „großer Stein vom Herzen“, weil die Zukunft des Strandbades als „Bereicherung für Gmünd, für die Bürger der Stadt als auch für den Tourismus in der Region“ nun „bis auf weiteres“ gesichert sei.

Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) wehrt sich gegen das Wort „Verschlafen“. Es habe durch Gemeindeführung und Amtspersonal im Konkursverfahren oft Kontakt mit Masseverwalterin und potenziellen Partnern gegeben, „aber es war eben ein laufendes Verfahren“. Ein kurzfristiger Ankauf sei da nicht möglich gewesen, zumal die Verwalterin wie berichtet einen Käufer für das gesamte, gut 50ha große Areal mit Strandbad, Wäldern sowie Sandgrube zwischen Breitensee und Neu-Nagelberg und wenn möglich nicht nur für einzelne Teile davon gesucht hatte.

Noch vor dem Konkursverfahren habe es sehr wohl die Option auf einen Kauf gegeben, glaubt SP-Miksch zu wissen.

Vertrag bis 2024, dann muss neu verhandelt werden

Die Übernahme des Areals halten jedenfalls beide für einen Glücksfall, auch wegen des Bekenntnisses des Käufers Seidl und des Projektentwicklers Gerald Redl zur öffentlichen Nutzung des Strandbades. Rosenmayer: Es habe mit dem Duo bereits Gespräche gegeben, „ich bin zuversichtlich und dankbar dafür, dass sich Investoren gefunden haben – umso besser, wenn sie vorhaben, einiges zu entwickeln“. Miksch: Gemeinsam könne man das „Erfolgsprojekt“ weiter entwickeln, Potenzial sei zur Genüge da.

Der Pachtvertrag mit der Stadt für das 2014/15 durch die Stadt errichtete Bad läuft 2024 aus, dann muss neu verhandelt werden. Rosenmayers Ziel ist es, ungezwungenes Baden & Relaxen ohne Eintritt und mit genug Parkraum langfristig gewährleisten zu können – vielleicht auch mehr. Seidl und Redl wollen eine Sandgrube reaktivieren und die Wälder zur Energieerzeugung nutzen, haben auch Ideen fürs Strandbad-Areal. Redl hat aber betont, nichts gegen Widerstände durchboxen zu wollen – es gehe nur im Einvernehmen mit Naturschutz, Umweltanwalt, Stadt, Behörden und Privaten.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.