Tauchergruppe war zu Besuch im Strandbad .

Bereits vor längerer Zeit war eine Tauchergruppe im Strandbad Gmünd, um eine Säuberungsaktion am Grund des Badeteiches vorzunehmen. „Keine einfache Aufgabe, da das Wasser sehr trüb ist und man nicht sehr weit sehen kann,“ erklärt der Inhaber der Tauchschule "Scubatraining" Michael Blüml: „Da wäre noch sehr viel zu bergen und zu entsorgen." Am Sonntag war die Truppe wieder beim Strandbad in Breitensee. Diesmal, um die Rettung eines verunglückten Tauchers zu simulieren.