Die erste Büffelsaison in der Lainsitzniederung am Fuße des Naturparks Gmünd-Eibenstein neigt sich ihrem Ende zu. Solange es die Temperaturen zulassen, bleiben die nach drei Geburten nun 14 Tiere – das soeben geborene jüngste Büffelbaby ist schon der erste „Büffel made in Waldviertel“ – in Gmünd. Danach übersiedeln sie zum Überwintern in den Biohof Altmann-Kunes nach Stadlberg (Gemeinde Bad Großpertholz).

Präsentierten den „Büffel-Börger“ im Café-Restaurant Pipeline als neueste Kreation unter den „Regional-Börgern“: Bio-Bauer Werner Altmann, Küchenleiter David Macik und Geschäftsführer Andreas Weber. | privat

Von einer „äußerst positiven ersten Saison“ spricht VP-Tourismus-Stadtrat Alexander Berger, „die Vegetation wird wie erhofft kurz gehalten, zugleich wurde das Projekt von Gmündern und Besuchern sehr gut angenommen.“ Die Zwischenbilanz hinsichtlich Natur- und Hochwasserschutz überrascht auch Projektleiter Axel Schmidt. Die Tiere leisten noch bessere Arbeit als erhofft.

„Erfreulicherweise fressen sie Pflanzen, die bei anderen Weideprojekten gemieden werden“, sagt er: „So werden Brennnessel, Himbeeren und sogar das Drüsige Springkraut, eine invasive Art in Feuchtgebieten, sehr gerne verzehrt.“ Verputzt werden auch in dem Ausmaß unerwünschte Gehölze bzw. deren Blätter. Dass sich die Büffel an Stämmen, wie Schmidt es ausdrückt reiben, geht auf die Rinde und lässt manche Bäume absterben.

Erster Büffelburger noch mit zugekauftem Fleisch

Für die erhoffte Umwandlung der Brachen in artenreichere „Feuchtgesellschaften“ bzw. die Bewertung des Einflusses der Büffel auf eine Vielfalt an Vögeln und Amphibien bedarf es längerer Zeiträume. „Zwischenergebnisse deuten jedoch in eine positive Richtung“, sagt Axel Schmidt, der das Projekt wissenschaftlich begleitet. Monotone Weidenflächen seien merklich strukturiert worden, kleine vegetationsfreie Stellen hätten sich gebildet, „auch Suhlen haben sich die Wasserbüffel angelegt“. Das Wichtigste: „Die Tiere fühlen sich extrem wohl, sind unproblematisch in der Haltung.“

14 Tiere befinden sich auf den Weiden nahe der Mündung von Braunau und Lainsitz bzw. in zwei Teilflächen entlang des Weges von Wasserfeld zu Latschenhütte und Blockheide. Die Weiden sind mit eigenen Herden aus verschiedenen Teilen Österreichs besetzt, die im Winter in Stadlberg zur Gruppe zusammengeführt werden sollen.

Geschlachtet wird heuer noch nicht, die Herden sollen erst größer werden. Dennoch wird es schon den ersten Büffelburger in Gmünd geben: Die „Pipeline“ der Avia-Station führt ab 1. Oktober in Zusammenarbeit mit Werner Altmann den „Wasserbüffel-Börger“ ein. Fast doppelt so viel Fleisch wie in normale Bürger kommt rein, daher ist er auch etwas teurer. „Wir haben einen Monat lang getüftelt und probiert, bis wir die richtige Kreation hatten“, sagt Geschäftsführer Andreas Weber: Jetzt soll getestet werden, ob sich die Neuheit bewährt – also langfristig ins Programm kommen soll.