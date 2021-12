Bundesweit im Spitzenfeld: „Bronze“ für Solebad von Thermenfans

In der Sole-Felsen-Welt hat das Hotel auf der wichtigsten Plattform „Holidaycheck“ längst alle denkbaren Awards abgeräumt, jetzt stürmt das Bad bei der zentralen Online-Drehscheibe für Thermenfans allmählich genauso in Richtung Spitze: 2020 wurde das Sole-Felsen-Bad als „Aufsteiger des Jahres“ und Gesamt-Sechster bei „Thermencheck.com“ in Österreich gefeiert – nun kletterte es auf Rang drei hoch. Nur noch die Top-Stars Bad Blumau und Loipersdorf trennen die Waldviertler Wellness-Oase vom bundesweiten Spitzenplatz!

Das Erreichen des „Bronze Award“ unter 40 Thermen bestätigt ein trotz der Covid-Begleitumstände sehr starkes Jahr in Gmünd, wo heuer wie berichtet an nur 187 Öffnungstagen immerhin 176.000 Gäste empfangen wurden – wodurch man, hochgerechnet auf ein ganzes Jahr, dem bisherigen Rekordjahr 2019 nur unwesentlich nachgestanden ist. Wie sich die Relationen verschoben haben, das zeigt auch die Teilnahme-Freudigkeit der Sole-Fans auf Thermencheck.com: Wurden bundesweit heuer um nicht einmal 10.000 Stimmen mehr abgegeben als im Jahr 2020, so konnte die Sole-Felsen-Welt von 7.070 auf fast 19.900 Stimmen von registrierten Teilnehmern zulegen.

Seit Pandemie-Beginn um zwölf Plätze verbessert

„Wir freuen uns riesig!“, jubelt Marketingchefin Nicole Schweighofer, die die Auszeichnung vorige Woche gemeinsam mit Geschäftsführer Bernhard Strohmeier von Rene Nowak (New Mediacheck GmbH) in Gmünd entgegennahm.

Spitzenreiter Bad Blumau, zum siebenten Mal in Folge Gewinner des „Gold Award“, brachte es auf etwa 26.000, Silber-Preisträger Loipersdorf als größte Therme Österreichs auf gut 25.000 Stimmen. 2019 hatten die Waldviertler noch den bundesweit 15. Platz belegt.