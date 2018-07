In der Folge brachen sie dort mehrere Bürotüren der dort ansässigen Firmen auf und stahlen aus den Büroräumen Laptops und Bargeld in derzeit unbekannter Höhe. Zur gleichen Zeit wurde auch in die Fa. Graf Beton in unmittelbarer Nähe in einen Wohncontainer eingebrochen und ein Mobiltelefon sowie Münzgeld aus einem Kaffeeautomaten gestohlen.