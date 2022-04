Premiere im „Tut Gut!“-Programm: Wanderroute quert Grenzen

Werbung

Zwei Jahre musste die Eröffnung des ersten grenzüberschreitenden „Tut gut!“-Wanderweges durch Gmünd und České Velenice warten: Am Sonntag wurde nun mit vielen Besuchern und einiger Prominenz der Auftakt gefeiert.

Insgesamt waren an diesem Aktionstag von „Tut gut!“ 73 Gemeinden in ganz Niederösterreich auf den Beinen und präsentierten Wanderstrecken zwischen sechs und 17 Kilometern Länge – im Mittelpunkt stand der neue „Tut gut!“-Wanderweg in Gmünd. Er präsentiert sich auf vier Routen, die Routen 1 bis 3 starten am Stadtplatz, für die grenzüberschreitende Route 4 ist der Ausgangspunkt am Bahnhof, wo auch die Eröffnung mit Festzelt, Hüpfburg und Infoständen begangen wurde. Neben ORF-Moderatorin Christa Kummer waren hier auch die Landesräte Ludwig Schleritzko und Martin Eichtinger dabei. „Mit bereits 80 ‚Tut gut!‘-Wanderwegen steht den NÖ Landsleuten ein attraktives Bewegungsangebot von über 1.600km zur Verfügung“, betonte Eichtinger.

Viele nutzten auch die Anfahrt zur Wanderwegeröffnung in Gmünd mit der Waldviertelbahn. „Im Jahr 2021 haben wir die Initiative ‚Bahnwandern‘ in Kooperation mit ‚Tut gut!‘ ins Leben gerufen. Unter dem Motto: Aus den Niederösterreich Bahnen aussteigen, in den ‚Tut gut!‘-Wanderweg einsteigen, fördert die Initiative nicht nur die eigene Gesundheit, sondern leistet einen wichtigen Beitrag in Richtung einer ganzheitlichen klimafreundlichen Mobilität“, informierte Schleritzko.

Der Weg zeichnet sich durch die grenzüberschreitende Route aus, er führt auf fast acht Kilometern über die Bleyleben nach České Velenice zu Kastanienalllee, Bahnhof und Agneskirche und zurück in die Neustadt. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer strich die gute Zusammenarbeit mit der Nachbarstadt hervor: „Wir überwinden die Grenze in vielen Bereichen, ob Gesundheitsversorgung, Kultur, Geschichte oder im Tourismus. Es freut mich sehr, dass unsere beiden Städte auch im Bereich der ‚Tut gut!‘-Wanderwege Vorreiter in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind.“ -hw-

