Wer vergleicht, spart: Zum Spottpreis ganz legal auf die Bahnreise

Mit Start der „Silva Nortica“-Direktverbindung zwischen Wien und Prag über die Franz-Josefs-Bahn im Dezember kommt dem vor 151 Jahren fertiggestellten Ast zwischen Gmünd und Prag neue Aufmerksamkeit zu. Ein NÖN-Leser staunte angesichts dessen nicht schlecht: Dank Nähe zu České Velenice könne man von Gmünd aus mit regulären Tickets zwei Drittel günstiger nach Prag und auch Wien reisen, sagt er. Das schade der ÖBB, werte zugleich den Bahnstandort Gmünd ab.

Die NÖN machte sich am Bahnhof Velenice und im ÖBB-Ticketshop schlau. Und? Die Tarifgestaltung ist kreativ, aber nicht ausschließlich zum Nachteil Gmünds. Wer zeitlich flexibel ist und zeitig bucht, kann jedenfalls da wie dort sehr viel Geld sparen.

ÖBB-Shop: Gmünd bis Wien-FJB um 9,90 Euro

Schlug sich etwa bei der NÖN-Abfrage am 23. Dezember für den heutigen 28. Dezember (Angebote verändern sich im Zeitverlauf) jede Verbindung von Gmünd nach Wien-FJB mit 28,50 Euro nieder, so fährt man die gleiche Strecke mit ÖBB-Ticket für České Velenice bis Wien-FJB im teuersten Fall um 24,90 Euro – zugestiegen kann ja trotzdem in Gmünd oder einem nachfolgenden Bahnhof werden. Sechs von neun Verbindungen für den Tag aus Velenice waren am 23.12. dank ÖBB-Sparschiene um 9,90 Euro zu haben.

Auch nach Prag lässt es sich sparen, sogar von Gmünd aus. Wieder für 28. Dezember mit Ticketkauf am 23. Dezember: Wer es sich richten kann, fährt fünf von neun Verbindungen mit Sparschiene für Gmünd bis Prag um 9,90 Euro. Wer das nicht kann, zahlt etwa 40 Euro oder wählt die böhmische Methode, in dem Fall: von Gmünd bis Velenice gehen oder fahren (2,70 Euro), dort im bemannten Zug ein Ticket für Velenice bis Praha hl. n kaufen (gut 13 Euro).

ÖBB: „Spezielle Angebote“ bei Grenzüberschreitung

Für die Bundesbahnen spricht Christopher Seif von unterschiedlichen Tarifen wegen unterschiedlicher Kaufkraft in Ländern, Bahntickets seien in manchen generell teurer, im Osten günstiger. Bei grenzüberschreitenden Verbindungen hätten alle beteiligten Bahnen spezielle, teils unterschiedliche Angebote, „darüber hinaus kommt bei einer Verbindung innerhalb des Verkehrsverbundes der Tarif des VOR zu Anwendung“.

Aufpreis für Prag bis Gmünd: 40 Cent

Was die Silva Nortica-Verbindung an sich kostet? Von Gmünd nach Prag wäre beim NÖN-Check am 23. Dezember für 28.12., 11.12 Uhr, das Onlineticket trotz Sparschiene um 39,90 Euro zu haben gewesen. Von Gmünd zum runderneuerten FJ-Bahnhof ginge es mit Zustieg 20.50 Uhr um 28,50 Euro – mit ÖBB-Ticket ab Velenice um 24,90 Euro. Wer gleich von Prag nach Wien reist, täte das ab 17.46 Uhr um 28,90 Euro.

