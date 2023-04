„Chaosgetrieben, kostspielig“: Kritik an Umstellung in Stadtverwaltung

Rosenmayer brachte im Gemeinderat einen Wechsel in diesen Bereichen zur Gemdat zur Abstimmung. Preislich gehe es primär um Mehrkosten für die Einrichtung, die nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet werde.

Der Auftrag wurde durch ÖVP, AfG & FPÖ vergeben, die SPÖ ging nicht mit. Weil, so Thomas Miksch: Die Umstellung sei ein „chaosgetriebener, kostspieliger Alleingang der Stadtgemeinde“, sehr personal- und ressourcenintensiv, der Bereich Abgaben funktioniere immer noch nicht befriedigend. „Einsparungen werden immer wieder aufgezeigt, aber wir sehen sie noch nicht so wirklich“, sprach er im Gemeinderat „eher von Mehrbelastungen“.

Personal-Stadtrat Martin Preis (ÖVP): Die Umstellung stelle eine Erweiterung und Modernisierung der Gemeindeverwaltung auch in Richtung elektronischer Akt dar, „das ist natürlich ein Mehraufwand. Danke an die Belegschaft, die teils raunzt, aber doch durchbeißt.“ Am Ende werde nach vollbrachter Umstellung alles passen, versprach Rosenmayer.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.