Charity Facebook-Motorradausfahrt wieder ein Erfolg.

Die 4. Waldviertler-Facebook-Motorrad-Ausfahrt, am 18. Mai war wieder ein Erfolg. Unzählige Biker kamen nach Gmünd zum Schubertplatz, von wo die Abfahrt erfolgte. Die Helfer der Organisation Gmünder helfen Gmünder konnten wieder 1470 Euro sammeln um bedürftigen Familien in Not zu helfen. Die Benefiz-Fahrt über eine Strecke von 220 km wurde von den Polizeiinspektionen entlang der Strecke abgesichert. Der Abschluss dieser Veranstaltung fand beim Espresso Musik-Kaffee statt. Eine weitere Charity-Veranstaltung findet am 29. Juni im Bezirk, in Schrems statt.

