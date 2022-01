Chirurgie-Kassenstelle bleibt frei: Manev startete doch nicht

Nachdem für mehrere Kassenstellen sowohl in der Allgemeinmedizin als auch für Fachärzte im Bezirk Gmünd kein Nachfolger gefunden werden konnte, kam vor über zwei Jahren eine erfreuliche Nachricht: Die freigewordene Facharztstelle für Chirurgie in Gmünd wurde neu besetzt. Zur Eröffnung einer Ordination ist es seitdem allerdings nicht gekommen, die Kassenstelle wurde neu ausgeschrieben. Warum?

Der Nachfolger für die Facharztstelle von Hans-Martin Vischer hätte eigentlich Ognian Manev heißen sollen. Er war am Landesklinikum Waidhofen tätig, ehe er ins Gmünder Krankenhaus gewechselt war. Manev wollte im Frühjahr 2020 mit der Ordination starten, dann kam die Covid-Pandemie. Heute spricht er von „logistischen Problemen“, die die Umsetzung seiner Pläne verhindert haben. Er hat den Kassenvertrag zurückgelegt, die Stelle ist seither wieder ausgeschrieben.

„Es war alles in Vorbereitung und sogar schon relativ fortgeschritten“, sagt er. Deshalb habe er sich auch vorstellen können, diese Vorarbeiten und seinen Input an einen anderen Interessenten weiterzugeben: „Ich habe wirklich gehofft, dass sich rasch jemand für die Stelle findet“, betont Manev. Für ihn selbst komme es inzwischen nicht mehr infrage, eine eigene Ordination zu gründen, er fühle sich an der Chirurgie im Gmünder Landesklinikum sehr wohl: „Ich bin sehr gerne hier, wir sind ein fantastisches Team.“ Er denke, dass die Kassenstelle für einen jüngeren Kollegen interessant sein könnte. Ohne chirurgische Facharzt-Ordination ist die Bezirkshauptstadt dennoch nicht: Wie berichtet führt Hans-Martin Vischer seine Praxis in der Conrathstraße seit Herbst 2019 als Wahlarzt weiter.

Weiterhin ausgeschrieben ist auch die seit inzwischen drei Jahren freie Kassenstelle für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Gmünd.

