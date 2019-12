Gute Nachrichten gibt es vom Ärztesektor. Für die Chirurgie-Kassenstelle wurde ein Nachfolger gefunden. Die Stelle wurde nach der Pensionierung von Hans-Martin Vischer ausgeschrieben – dieser bietet seine Leistungen in der Ordination in der Conrathstraße wie berichtet noch als Wahlarzt an.

Die Kassenstelle soll 2020 von Ognian Manev übernommen werden: „Die Gelegenheit hat sich für mich gut ergeben“, sagt er. Aktuell ist Manev Arzt an der chirurgischen Abteilung im Landesklinikum Waidhofen. Dort will er weiterhin tätig bleiben: „Vorgesehen wären zehn Stunden pro Woche.“ Frühestmöglicher Vertragsbeginn für eine Ordination in Gmünd ist laut Gebietskrankenkasse der 1. April. Die Praxis-Eröffnung „soll jedenfalls im zweiten Quartal 2020 erfolgen“, so Manev. Wo sich die Ordination befinden soll, steht noch nicht fest.

Zudem hat das Landesklinikum mit Barbara Dienstl die erste weibliche Primarärztin an der Chirurgischen Abteilung. „Barbara Dienstl kennt die Gepflogenheiten unseres Hauses wie kaum jemand anderer, erlernte ihr Handwerk unter der Schirmherrschaft des pensionierten Primarius von Grund auf, liegt im Beliebtheitsranking sowohl bei den Patienten als auch bei den Mitarbeitern ganz oben und versteht es hervorragend, ihr umfangreiches, fundiertes chirurgisches Fachwissen nicht nur praktisch anzuwenden, sondern auch an Jungärzte weiter zu geben“, lobt der ärztliche Standortleiter Primar Michael Böhm.